Sergipe precisa de uma oposição que sirva de incentivo para que as ações do Governo sejam mais efetivas

Por Thiago Reis

É interessante explorar o cenário de um governo sem oposição, pois isso pode levar a uma complacência e a decisões equivocadas. Sem um contrassenso crítico, um governo pode se tornar menos responsável perante a população e ter menos incentivo para buscar soluções eficazes para os desafios enfrentados pelo Estado.

Uma possível consequência desse cenário é a estagnação do progresso e a falta de inovação, o que não é o caso do início da gestão comandada pelo Governador Fábio Mitidieri. Mas sem uma oposição ativa, as políticas e decisões governamentais podem se tornar unilaterais e desconsiderar alternativas e perspectivas importantes. Além disso, a falta de fiscalização pode resultar em abusos de poder.

Em uma democracia saudável, a oposição desempenha um papel fundamental ao questionar e monitorar o governo, garantindo que suas ações sejam justas e representem os interesses da população. Um governo sem oposição, pode levar a uma diminuição da qualidade democrática e à perda de voz para grupos minoritários ou opiniões divergentes.

No entanto, é importante ressaltar que a presença de uma oposição ativa e construtiva também é essencial. Uma oposição responsável não deve apenas se opor por oposição, mas apresentar propostas alternativas e desafiar o governo de forma construtiva, visando o bem-estar da sociedade sergipana como um todo.

Não tenho a menor dúvida quanto às boas intenções do Governador Fábio Mitidieri em relação ao que à sociedade espera de sua gestão, no entanto, Fábio não governa sozinho, e equívocos podem ser evitados havendo a existência de uma oposição crítica e ao mesmo tempo propositiva e construtiva. É esse o anseio da população; que as figuras públicas do nosso Estado se unam em benefício das demandas da sociedade.