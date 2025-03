Estabilidade democrática é fundamental para desenvolvimento do País, diz Jeferson Andrade

O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, deputado Jeferson Andrade, disse hoje que o papel mais importante da classe política, dos cidadãos e das instituições é lutar, manter e aprimorar a democracia brasileira.

Ele fez essa declaração a propósito da passagem hoje (15/03) da retomada da governança democrática com a posse do presidente José Sarney, primeiro civil depois de 21 anos de regime militar no Brasil.

“Nós que integramos o poder legislativo temos plena consciência que o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas e as Câmaras Municipais cumprem uma função institucional decisiva para o bom funcionamento da democracia. Todos os poderes são indispensáveis, mas as casas legislativas são as mais legitimas representações do povo na forma de governo democrático. Em Sergipe, tenho absoluta certeza, que os deputados e deputadas estaduais cumprem com dedicação e mérito esse papel” – declarou o presidente da Alese.

Jeferson Andrade também observou o fato de que na democracia os direitos sociais e o desenvolvimento econômico prosperam com muito maior intensidade.

“O nosso estado é um bom exemplo desse conceito politico. Com o bom trabalho desenvolvido pelo governador Fábio Mitidieri e pela atuação dos parlamentares estaduais, bem como das demais instituições públicas e privadas, nosso Sergipe vem crescendo, gerando emprego e riqueza, melhorando a qualidade dos serviços públicos e avançando com fundadas esperanças para o futuro” – finalizou o deputado Jeferson Andrade.