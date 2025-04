Acidente com ônibus deixa uma mulher e uma criança mortas e oito feridos em Nossa Senhora das Dores

Segundo o padre Ninton Cézar, da paróquia de Nossa Senhora das Dores, apesar de ter conhecimento do acidente a cerimônia de crisma foi mantida e a missa também foi pelas vitimas do acidente.

Pesar

O governo do estado de Sergipe manifestou pesar pelas vítimas, se solidarizou com as famílias e afirmou que vai atuar para apurar as circunstâncias do acidente.

Por g1 SE

Foto: Antônio Cardoso de Oliveira Neto