Ao lado do ministro da Educação, governador autoriza a construção de 10 creches e duas escolas estaduais

O governador Fábio Mitidieri, e o ministro da Educação, Camilo Santana, autorizaram obras importantes para a educação em Sergipe, nesta terça-feira, 8. Em solenidade realizada no Centro de Excelência John Kennedy, em Aracaju, foram assinadas as ordens de serviço para a construção de creches em dez municípios, a partir do Programa de Apoio aos Municípios para Expansão da Educação Infantil (Ameei), e de duas escolas estaduais com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

“É uma alegria muito grande receber dois ministros de Estado, aqui em Sergipe, em um dia muito importante. Assinamos essas ordens de serviço para as creches do Ameei e as novas duas escolas com recursos do PAC, além de outros serviços. Hoje tivemos a oportunidade de mostrar qual o padrão de escola que nós temos, em um governo que entrega uma escola a cada 12 dias, e climatiza uma escola a cada seis dias. Nossas políticas têm dado resultado prático, melhorando a educação em Sergipe, e queremos seguir ainda mais”, pontua o governador.

As creches do programa Ameei são tipo 1, com capacidade para atender a 216 crianças, e contemplam os municípios de Aracaju, Boquim, Campo do Brito, Carira, Feira Nova, Indiaroba, Lagarto, Laranjeiras, Muribeca e Propriá. O investimento é de R$ 4.936.549,19 por creche, em um total de R$ 49.365.491,90. Todas elas são de execução direta do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed). Além delas, o município de Estância também irá receber uma creche tipo 1; enquanto uma creche tipo 2 está com obras em andamento em Monte Alegre de Sergipe.

O Ameei tem o objetivo de apoiar os municípios por meio do Regime de Colaboração, para que eles cumpram o Plano Estadual de Educação, universalizando a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos, ampliando a oferta de creches para as crianças de 0 a 3 anos. O programa integra a política estadual da primeira infância (Ser Criança) da Secretaria de Estado da Assistência Social e Cidadania (Seasic), prevendo a construção de 75 creches-escolas.

O ministro da Educação, Camilo Santana, reforçou a importância da parceria entre os governos Federal e do Estadual, e lembrou do critério de seleção para a escolha dos municípios. “O governador tem feito um grande trabalho na área da educação, aqui em Sergipe. Tenho feito questão de ir aos estados, visitar escolas e conversar com a comunidade escolar. Quem executa a política na ponta são os estados e os municípios, e o MEC tem o papel de apoiar, ordenar e induzir”, salienta. “Em relação às creches, houve um edital lançado, fazendo parte das obras do PAC, com critério de seleção de acordo com as demandas de cada local, até chegarmos ao número em Sergipe. É um passo importante que estamos dando, resgatando as políticas do MEC em parceria com os estados”, acrescenta.

Fábio Mitidieri aproveitou a oportunidade para destacar, também, o programa do Governo Federal, que trará ainda mais creches a Sergipe. “Existe o programa de creches do PAC, beneficiando 35 municípios; e o de Sergipe, o Ameei, com 75 municípios, incluindo as 10 de hoje. Temos um déficit de creches, e já vinha conversando com o ministro para aumentar. Essas 110 creches irão ajudar muito, mas precisamos de mais”, ressalta.

Com o Ameei, os municípios terão mais autonomia, além de qualificar a educação pública desde a base. “Essa parceria entre prefeitura e Governo do Estado é fundamental, levando mais uma creche com grandes investimentos para nossa cidade. Ela chega em um momento oportuno, dando às crianças mais assistência. Lagarto entra em uma nova era na educação graças a essa parceria”, pontua o prefeito de Lagarto, Sérgio Reis.

“É fundamental ter essas políticas públicas que se aproximem da população. São diversos programas que trazem dignidade. Agradeço ao governador por mais essa obra em Laranjeiras, levando educação e desenvolvimento, atendendo à nossa demanda”, pontua o prefeito de Laranjeiras, Juca de Bala.

Quem também exaltou a parceria foi o prefeito de Feira Nova, Jean de Girino. “Um dia muito feliz para Feira Nova e todo o estado. Teremos nossa primeira creche com um investimento muito esperado para cuidar da primeira infância na nossa cidade. Agradeço à sensibilidade do governador em olhar por nós, e pelo sentimento com o nosso povo”, enfatiza.

Além disso, foi assinada pelo ministro Camilo Santana a ordem de serviço para escolas estaduais em Tobias Barreto e Lagarto, que contam com recursos do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), com a Caixa Econômica Federal como financiadora. A obra já foi aprovada, e a licitação deflagrada pela Seed.

“Parabenizo o presidente Lula e o ministro Camilo pelo trabalho em prol da educação. Hoje é um dia histórico e importante. Nossa gestão não mede esforços para investir na Seed. Acreditamos na nossa juventude, e a Secretaria de Estado da Educação é prioridade em política de governo. Queremos um modelo com metodologia, cuidado e apoio não apenas estrutural, mas também ter um avanço melhor aos nossos estudantes”, destaca o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral.

O ministro da Educação destacou a meta da gestão federal em relação às escolas integrais. “Temos uma meta de ampliar um milhão de matrículas em escolas de tempo integral, como essa. São investimentos importantes que a gente está anunciando nesta parceria”, afirma.

Demais iniciativas

A solenidade celebrou o aniversário de um ano do Programa Pé-de-Meia. Iniciativa do Ministério da Educação (MEC), ele promove incentivo financeiro para estudantes do Ensino Médio beneficiários do CadÚnico. É uma poupança que visa a permanência e a conclusão escolar, reduzindo a desigualdade social e a evasão escolar, fomentando a inclusão educacional.

“Todas as parcerias públicas aqui faladas, com essa de um ano do Pé de Meia, não seriam possíveis sem esse povo maravilhoso. Temos o desafio de transformar vidas através da educação, e tudo isso deixa um legado. Vamos fazer com que Sergipe seja referência na educação nacional”, acrescenta o governador Fábio.

Também foi assinado o contrato da edição 2025 do Programa de Monitoria Estudantil para a Educação Básica (Estudante Monitor), que contempla seis mil jovens que desempenham atividades nos eixos Busca Ativa e Transporte Escolar, e Desempenho. Os alunos recebem bolsa de R$ 439, em um investimento total pelo Estado de R$ 30 milhões.

O programa oferece experiências aos estudantes, assumindo responsabilidades e fortalecendo o protagonismo estudantil, consolidando a formação cidadã dos alunos.

“Estamos construindo um capítulo importante na história do nosso país, com esse volume de ordens e uma grande parceria. Agradeço ao governador e sua equipe pelo acolhimento de sempre. Atos como esses fazem valer a pena estar na política”, pontua o ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Márcio Macedo, presente na solenidade.

Tais iniciativas reforçam o foco do Governo de Sergipe em fortalecer a educação e garantir que cada aluno tenha um espaço de aprendizado seguro e acolhedor, assegurando a formação desde os primeiros anos de vida. Ao todo, desde o início da gestão, em 2023, foram 67 obras para a Educação, sendo 41 quadras poliesportivas e 26 escolas reformadas, com investimentos totais de R$ 150.856.179,79.

As obras nas unidades foram projetadas para atender às necessidades de acessibilidade, segurança e modernidade, proporcionando um ambiente adequado para o aprendizado e o desenvolvimento. Além disso, são feitos investimentos na climatização de salas de aulas, laboratórios, salas de professores, materiais didáticos e formação continuada para professores e demais profissionais.

Foto: Reinaldo Moura