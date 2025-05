ATENÇÃO: Viaduto da Francisco Porto foi interditado na noite deste domingo por risco estrutural no local

SMTT de Aracaju informa interdição lateral na parte inferior do Viaduto da Francisco Porto por risco estrutural

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, atendendo ao pedido da Defesa Civil, interditou na noite neste domingo, 4, dois acessos laterais na parte inferior do elevado que conecta as avenidas Francisco Porto, Gonçalo Rollemberg Leite e Hermes Fontes.

A medida foi tomada após identificação de risco estrutural no local, patologias antigas e a falta de manutenção por parte da última gestão, que há muito tempo não fazia manutenção no equipamento, o que ocasionou o avanço de processos corrosivos que comprometeram a integridade do elevado. De acordo com a Defesa Civil, com as chuvas recentes, houve intensificação do desplacamento de concreto, que começou a cair sobre a via.

Os bloqueios foram realizados pelos agentes de trânsito da SMTT em dois pontos: para quem segue pela Gonçalo Rollemberg Leite em direção à Francisco Porto e tenta fazer o retorno; e para quem vem da Hermes Fontes com destino à Gonçalo Rollemberg Leite .Ambos os trechos foram fechados preventivamente. Na próxima segunda-feira, 5, a Defesa Civil e EMURB irão avaliar o local, quando haverão mais informações sobre o tempo provável da interdição.

Rotas alternativas

A orientação é de que os motoristas evitem a área e utilizem rotas alternativas. Para quem está na Av. Gonçalo Rollemberg Leite, sentido Av. Beira Mar e deseja retornar por baixo do viaduto, a sugestão é subir o viaduto, entrar na av. Pedro Paes Azevedo e acessar a rua Lourival Chagas (Rest. O Louro), voltando à av. Hermes Fontes, seguir no sentido Centro, entrar na rua Ananias Azevedo (Colégio Dinâmico), entrar na Rua Urquiza Leal, av. Francisco Porto, subir o viaduto de volta à Av. Gonçalo Rollemberg Leite.

Já para quem vem na av. Hermes Fontes e deseja entrar na av. Gonçalo Rollemberg Leite pela alça do viaduto (Substação), deve se antecipar à interdição e entrar na rua Arquibaldo Mendonça (McDonalds) e retornar à av. Gonçalo Rollemberg Leite, acessando pelas ruas internas do bairro, saindo na Rua Porto da Folha (Hosp. Renascença).