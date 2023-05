Com estratégia de vacinação em instituições, PMA amplia cobertura vacinal no município de Aracaju

A Prefeitura de Aracaju já vacinou mais 3.251 trabalhadores a partir do estratégia de vacinação contra influenza e covid-19 nos órgãos públicos, hospitais, instituições de ensino e de segurança. A ação, intitulada Vacina em Todo Canto, foi iniciada dia 12 de maio e segue até dia 31 deste mês.

De acordo com a secretária municipal da Saúde, Waneska Barboza, essa é mais uma estratégia que visa ampliar a cobertura vacinal e garantir mais proteção à saúde da população. “Assim como a vacinação nas escolas das redes municipal e privada, ações nas praças e pontos nos shoppings, agora estamos levando para dentro dos órgãos públicos a fim de termos um aumento no número de pessoas vacinadas, principalmente nesse período de casos de síndromes respiratórias, sendo a vacina uma forma eficaz de prevenção”, destacou.

Desde o dia 12 de maio, foram aplicadas 1.809 vacinas contra a influenza, 1.368 contra a covid-19, 37 de tétano e 37 de hepatite B. A ação de vacinação já passou pela Fundação Municipal de Formação Para o Trabalho de Aracaju (Fundat), Maternidade Municipal Lourdes Nogueira, Polícia Federal, Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), Câmara Municipal de Aracaju, TV Sergipe, Universidade Tiradentes e outros.

A programação continua nesta segunda-feira, 29, na Clínica Santa Helena, das 8h às 13h; dia 30, na Justiça Federal de Sergipe, das 9h às 13h e no Hospital Unimed, das 8h às 13h; no dia 31 será no Hospital São Lucas, das 8h às 13h; em junho, dia 1º, será na Secretaria de Estado da Educação e Cultura (Seduc), das 8h às 13h; e no dia 5, na Faculdade Estácio, das 8h às 12h e 14h às 16h.

Nas UBSs, a vacina contra a covid-19 está disponível de segunda a sexta-feira para todas as idades, das 8h às 16h; e em quatro UBSs com horário estendido até as 18h: Augusto Franco, Marx de Carvalho, Francisco Fonseca e Onésimo Pinto. Nos três shoppings de Aracaju, a vacinação acontece de segunda a sábado, das 10h às 16h, para pessoas a partir de cinco anos. Para receber os imunizantes contra covid-19, é preciso apresentar documento com foto e comprovante de residência de Aracaju, além do cartão de vacina.

