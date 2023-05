Defesa do vereador José Sávio emite nota e diz que não há qualquer envolvimento ilícito de investigados

A defesa técnica do vereador de Aracaju, José Sávio Gois Silva emitiu nota para esclarecer notícias veiculadas na imprensa e nas redes sociais acerca de investigação deflagrada recentemente pela Polícia Civil, com a Operação Underground.

Nota na Integra

“A defesa técnica do vereador de Aracaju, José Sávio Gois Silva, vem a público esclarecer notícias veiculadas na imprensa e nas redes sociais acerca de investigação deflagrada recentemente pela Polícia Civil, com a Operação Underground.

Inicialmente, vale destacar que o vereador emite esta nota, somente após comparecer espontaneamente perante a autoridade policial para prestar os seus devidos esclarecimentos, o que ocorreu hoje, em 17/05/2023. Portanto, com a tranquilidade de quem está ao lado da verdade, a defesa do vereador declara que o parlamentar não tem qualquer envolvimento ilícito com as pessoas investigadas na operação, tampouco efetivou qualquer transação de compra, venda, posse ou porte de armas de fogo ilegais ou de animais silvestres.

Informa, por oportuno, que detém sim a posse de uma única arma de fogo devidamente registrada nos órgãos competentes, portanto, legalizada, mas que mesmo assim já foi, espontaneamente, colocada à disposição da polícia civil para procedimentos que julgar necessários.

Assim, certo de que o mal entendido já começa a ser devidamente esclarecido, o vereador espera e se coloca à disposição das autoridades para colaborar com a apuração dos fatos, certo de que, ao final, a verdade prevalecerá!

Atenciosamente,

Aurélio Belém do Espírito Santo – Advogado