Deso libera Adutora do São Francisco, no município de Capela, mas logo após acontece uma nova ruptura

A Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) informa que houve uma nova ruptura na mesma linha da Adutora do São Francisco, no município de Capela, pouco depois da liberação para o pleno retorno do fornecimento de água tratada para a Estação de Tratamento João Ednaldo, em Nossa Senhora do Socorro. As equipes da companhia continuarão no local, trabalhando incessantemente, sem interrupção, até que o problema seja solucionado em definitivo, no mais curto espaço de tempo.

Um Comitê de Crise foi acionado, com a participação do Gabinete do Governador, das Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Comunicação (Secom), Deso, Iguá, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, e tem acompanhado passo a passo a resolução dessa questão.

A Deso agradece a compreensão da população sergipana e reforça seu compromisso com a continuidade e a eficiência dos serviços prestados.