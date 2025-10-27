Encontro vai debater o futuro da saúde filantrópica e suplementar em Sergipe, nos próximos dias 30 e 31

O Encontro de Hospitais Filantrópicos de Sergipe chega à sua quarta edição consolidando-se como o mais importante espaço de debate e construção coletiva sobre gestão hospitalar e filantropia em saúde do estado. Promovido pela Federação dos Hospitais Filantrópicos do Estado (Federase) e pela Associação dos Hospitais de Sergipe (AHESE), o evento reunirá, nos dias 30 e 31 deste mês, no auditório do Tribunal de Contas de Sergipe (TCE/SE), gestores, profissionais de saúde, representantes de entidades nacionais e especialistas renomados em busca de soluções sustentáveis e inovadoras para o setor.

A relevância do encontro reflete a importância da rede filantrópica sergipana. A Federase é composta por nove hospitais, localizados em diversos municípios do estado, que totalizam 1.085 leitos, dos quais 82% são destinados ao Sistema Único de Saúde (SUS). Em 2023, essas instituições realizaram mais de 107 mil procedimentos clínicos e cirúrgicos sob regulação pública e representaram mais de 35% dos leitos do SUS no estado. “Essa configuração posiciona a filantropia hospitalar como peça fundamental para garantir o acesso universal aos serviços de saúde em Sergipe”, explica Carolina Teixeira, presidente da Federase.

Programação de alto nível

Se em 2024 o evento superou todas as expectativas da organização, a edição de 2025 promete elevar ainda mais o patamar técnico e estratégico, reunindo um seleto grupo de especialistas que abordarão os principais desafios contemporâneos da gestão em saúde.

Entre os palestrantes confirmados está a gerente de Serviços da Planisa, Rosangela Sena Rios, que traz para o encontro uma reflexão essencial para o futuro da gestão hospitalar com a palestra “Custo invisível: desafios e oportunidades para uma gestão hospitalar mais eficiente e sustentável.” Com vasta experiência em planejamento e controladoria, Rosangela mostrará como identificar e reduzir gastos ocultos pode transformar o desempenho das instituições, fortalecendo a sustentabilidade financeira e o cuidado com o paciente.

Outro palestrante de destaque é o CEO da CHIP, Marcos Rabelo, que vai mostrar como a Inteligência Artificial pode unir inovação e propósito para potencializar a saúde filantrópica no Brasil. Com o tema “Convergindo Inovação e Propósito: Inteligência Artificial para Potencializar a Saúde Filantrópica no Brasil”, a palestra promete inspirar gestores e profissionais a enxergarem a tecnologia como aliada estratégica na eficiência, sustentabilidade e humanização dos hospitais.

O diretor técnico comercial da Fin-X, Paulo Mattos, apresentará a palestra “Tecnologias Cirúrgicas: Eficiência Operacional e Sustentabilidade na Saúde Filantrópica”. Em sua exposição, o especialista vai abordar como a incorporação de novas tecnologias pode transformar a rotina dos hospitais, garantindo maior eficiência nos procedimentos, redução de custos e práticas sustentáveis que fortalecem a gestão das instituições filantrópicas.

Parcerias Legislativas

A atuação parlamentar, por meio do encaminhamento de emendas e de projetos de lei, tem tido um papel fundamental na garantia do acesso e na sustentabilidade financeira dos estabelecimentos filantrópicos. Um dos momentos mais aguardados do 4º Encontro Federase e 1º Encontro AHESE – Hospitais, Clínicas e Laboratórios, reunirá grandes protagonistas da gestão pública e legislativa em Sergipe.

O painel “Parcerias Legislativas e Saúde Filantrópica: como o apoio parlamentar garante acesso e sustentabilidade” trará à mesa o senador Alessandro Vieira (MDB-SE), a secretária de Saúde de Aracaju, Dra. Débora Leite, o secretário de Estado da Saúde, Dr. Cláudio Mitidieri, além do diretor-executivo do Fundo Nacional de Saúde, Dárcio Guedes Junior. “São nomes que simbolizam a necessária integração entre os municípios, o Estado e o Parlamento em prol da saúde filantrópica”, explica a presidente da AHESE, Marcela Pithon.

Networking estratégico

Além dos painéis técnicos, a programação contempla mais de 16 horas de conteúdos, espaços dedicados ao networking qualificado e à troca de experiências. “Estes momentos de interação informal frequentemente se revelam tão valiosos quanto as apresentações formais, permitindo que gestores compartilhem desafios específicos e soluções práticas testadas em suas realidades locais”, acrescenta Carolina Teixeira.

De acordo com ela, o formato do evento favorece o aprendizado colaborativo, criando oportunidades para que lideranças nacionais e regionais estabeleçam conexões duradouras e parcerias estratégicas que transcendem os dois dias de programação oficial.

Referência setorial

Ao longo de suas edições anteriores, o Encontro da Federase tem demonstrado crescimento consistente tanto em qualidade técnica quanto em relevância estratégica para o calendário da saúde sergipana. O evento vem atraindo nomes de crescente expressividade nacional e promovendo debates que geram impactos práticos e mensuráveis na gestão hospitalar do estado.

Neste ano, o encontro é promovido em parceria com a AHESE, instituição recém-criada com o objetivo de fortalecer a representação dos estabelecimentos e serviços de saúde privados sergipanos em cenário nacional. “O encontro é mais um momento de união e de construção coletiva. Queremos que a nossa rede de estabelecimentos possam se qualificar cada vez mais e, com isso, oferecer um melhor serviço para população”, frisa Marcela Pithon, presidente da AHESE.

A realização do evento conta com a organização especializada da Viva+ Comunicação, Editora e Eventos, empresa com reconhecida expertise na produção de eventos técnicos para o setor de saúde.

Por: Felipe Nabuco – Assessoria