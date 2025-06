Fábio entrega equipamentos e investimentos que somam mais de R$ 18,8 mi pra saúde em Itabaiana

O governador Fábio Mitidieri inaugurou, nesta segunda-feira, 16, o Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. José Luciano de Siqueira. Na ocasião, o governador também assinou ordem de serviço para reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Itabaiana e anunciou a instalação de dois importantes equipamentos para a região: um tomógrafo e um aparelho de ressonância magnética. Juntos, os investimentos somam R$ 18.855.000,00 destinados à área. Ainda foram entregues mais três ambulâncias para o município.

Segundo Fábio Mitidieri, o volume de investimentos reforça o compromisso do Governo do Estado em garantir uma rede de saúde pública mais eficiente, acessível e resolutiva para Itabaiana e região agreste. “Era um compromisso que firmamos na campanha, de descentralizar o serviço de saúde e melhorar a estrutura da saúde do Estado. E, aqui em Itabaiana, por ser uma cidade importante, regional, esse Centro de Especialidades permite que os moradores da região consigam fazer seu tratamento perto da sua casa, com toda a comodidade. Também é importante porque distribui os serviços para que reduza a procura em Aracaju”, pontua.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, explica que a série de ações e anúncios para a população do agreste se alinha ao objetivo do Estado de trabalhar para fortalecer os serviços de saúde em Sergipe. “Não só Itabaiana, mas todos os municípios desta região serão beneficiados. O Centro de Especialidades Médicas, dentro da política de governo de descentralização dos serviços de saúde, vai ajudar a desafogar os nossos hospitais e serviços da capital, aproximando a Saúde da população do interior”, enfatiza.

Centro de Especialidades Médicas

O novo equipamento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) resultará na ampliação e qualificação da assistência à saúde da população da região. Com infraestrutura moderna, serviços especializados e acessíveis, o espaço recebeu um investimento de, aproximadamente, R$900 mil e representa um marco no fortalecimento da saúde pública regional.

Para o diretor-geral do Centro de Especialidades Médicas (CEM) Dr. José Luciano de Siqueira, Yuri Souza, a inauguração de um espaço específico para o atendimentos das especialidades médicas vai proporcionar uma melhor assistência à população do agreste. “O Centro de Especialidades já existia dentro do hospital, agora estaremos neste novo anexo, totalmente descentralizado, oferecendo-lhe várias especialidades em um equipamento com salas climatizadas e aparelhos de última geração, tudo para o conforto dos nossos pacientes do SUS”, frisa.

O equipamento de saúde anexo ao Hospital Regional de Itabaiana, realizará atendimento especializado, ampliando o acesso à saúde e reduzindo a necessidade de deslocamento da população para outras localidades. O CEM disponibilizará atendimento nas áreas médicas de: cirurgia geral, ortopedia, cardiologia, oftalmologia, otorrinolaringologia, angiologia e cirurgia vascular, ultrassonografia, endocrinologia, pneumologia, urologia, ecografia, além do novo serviço de ginecologia.

A estrutura conta com cinco consultórios médicos, incluindo um de cardiologia equipado com exames de mapa, holter e esteira ergométrica; uma sala de pequenos procedimentos, destinada a atendimentos especializados; recepção climatizada, sala para marcação de consultas e exames, e espaços administrativos projetados para atender integralmente às diretrizes de acessibilidade.

O CEM tem como intuito ser referência no atendimento de especialidades na região, integrando-se, de forma estratégica, ao Hospital Regional de Itabaiana. A nova unidade proporcionará acesso a consultas e exames especializados; descentralização de serviços de saúde, aproximando os atendimentos das necessidades da população; melhoria na resolutividade da assistência em saúde, com diagnósticos mais rápidos e tratamentos direcionados.

Em 2024, o Hospital Regional de Itabaiana (HRI) realizou mais de 22 mil atendimentos ambulatoriais, que, em parte, agora deverão ser disponibilizados no novo CEM.

Para o superintendente do Hospital Regional de Itabaiana, Samuel Rodrigues, a entrega se soma aos anúncios realizados para que o HRI possa aperfeiçoar os serviços ofertados à população. “Isso faz com que a gente possa trazer muito mais conforto e muito mais dignidade àquelas pessoas que procuram o hospital e o Centro de Especialidades. Isso faz com que tenhamos uma saúde forte, uma saúde eficaz, que contempla todos os cidadãos”, considera.

Pronto-socorro

Na reforma e ampliação do pronto-socorro do Hospital Regional de Itabaiana, serão investidos R$4.585.000,00. “Nosso governo não para de fazer investimentos, seja na saúde ou em infraestrutura, que vêm transformando a vida das pessoas”, destaca o governador.

A obra autorizada contemplará reforma e ampliação da recepção do pronto-socorro com área de atendimento e guarda-volumes, dois sanitários acessíveis (masculino e feminino) e acessos verticais (elevador e plataforma elevatória) para o pavimento superior; reforma e ampliação de três salas de observação com posto de enfermagem e banheiros acessíveis, sendo uma sala de observação adulto feminino com 11 leitos, uma sala de observação adulto masculino com 11 leitos, e uma sala de observação pediátrica com oito leitos. Inclui-se, também, um quarto de isolamento, com antecâmara e banheiro acessível e a construção de recepção e área de espera para pré-atendimento clínico com 2 sanitários acessíveis (masculino e feminino).

Ainda serão construídos seis consultórios, sendo três consultórios indiferenciados, dois consultórios diferenciados com sanitários acessíveis e um consultório pediátrico; laboratório clínico para a realização de exames; e ambientes de apoio, como posto de enfermagem, sala de aerosol, sala de medicamentos, sala de sutura/curativos, sala de procedimentos e depósito de material de limpeza; além do novo pavimento superior para o setor administrativo.

Equipamentos

O Hospital Regional de Itabaiana também receberá um tomógrafo, no valor de R$2.530.000, e um aparelho de ressonância magnética, a partir de um investimento de R$10.840.000.

As aquisições dos equipamentos, bem como a ordem de serviço da reforma e ampliação do pronto-socorro, é uma iniciativa do Governo Estado com apoio dos parlamentares Katarina Feitosa, Alessandro Vieira e Laércio Oliveira, que viabilizaram recursos para auxiliar os serviços públicos de saúde do Estado.

Fábio ressalta a importância do apoio de todos os representantes de Sergipe para que o estado continue avançando. “Aqui é um exemplo onde os dois senadores, Laércio Oliveira e Alessandro Viera, e a nossa deputada federal Katarina Feitoza, estão destinando recursos para salvar vidas, recursos para saúde, que é a pauta principal de qualquer gestão. A Saúde em Sergipe tem evoluído muito e vai avançar muito mais, porque quando a gente soma os esforços de todos, a gente proporciona mais resultados para a nossa população”, reforça.

Novas ambulâncias

Além disso, Fábio Mitidieri entregou aos itabaianenses mais três ambulâncias enviadas pelo Ministério da Saúde, sendo duas Unidades de Suporte Básico (USB) e uma Unidade de Suporte Avançado (USA), que ficarão na base do Samu 192 Sergipe, em Itabaiana.

Região de saúde

A região de saúde de Itabaiana, além do próprio município, é composta por: Areia Branca, Campo do Brito, Carira, Frei Paulo, Macambira, Malhador, Moita Bonita, Pedra Mole, Pinhão, Ribeirópolis, São Domingos, São Miguel do Aleixo e Nossa Senhora Aparecida, que também se beneficiarão com os novos investimentos.

Foto: Arthur Soares