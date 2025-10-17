Ex-primeira-dama de Sergipe Ana Luíza Dortas Valadares morre nesta 6ª feira aos 73 anos em Aracaju

A ex-primeira-dama de Sergipe, Ana Luíza Dortas Valadares, morreu aos 73 anos, na madrugada desta sexta-feira (17) em Aracaju.

Ana Luiza Valadares era mãe de Antônio Carlos Valadares Filho e Luciana Dortas Valadares Sobral. Ana Luiza dedicou sua vida ao serviço público, à educação e à cultura de Sergipe, deixando um legado de compromisso, dedicação e contribuição à sociedade sergipana.

Formada em história e direito, construiu uma trajetória marcada por relevantes serviços prestados ao Estado. Foi u superintendente da LBA, chefe do departamento escolar da Secretaria do Estado da Educação, professora concursada do Estado de Sergipe e presidente do Conselho Estadual de Cultura. Entre os anos 1987 e 1991, exerceu com destaque o papel de primeira-dama do Estado de Sergipe.

O velório está sendo realizado no Cemitério Colina da Saudade, em Aracaju, e o sepultamento ocorrerá às 16h, no mesmo local.

A família agradece, desde já, as manifestações de carinho e solidariedade recebidas neste momento de dor, e convida amigos e pessoas queridas a se unirem nesta despedida, celebrando a vida e o legado de Ana Luiza Dortas Valadares.

Emília Correa – Foi com tristeza que recebi a notícia do falecimento de Ana Luiza Dortas Valadares, ex-primeira-dama e mãe do secretário de Cultura, Valadares Filho. Sua trajetória foi marcada pela dedicação à educação e à cultura. Meus sentimentos à família e aos amigos neste momento de perda.