Fábio Mitidieri anuncia concurso para contador do Estado e reforça seu compromiso com servidor

O governador Fábio Mitidieri anunciou, na noite de terça-feira, (07), a assinatura para a realização de concurso público para contador do Estado. O certame vai abrir 54 vagas destinadas ao cargo. Mais um concurso público realizado pela atual gestão. O anúncio aconteceu após reunião com as secretárias de Estado da Administração, Lucivanda Rodrigues, e da Fazenda, Sarah Tarsila Andreozzi. O lançamento do edital para o concurso ficou para a próxima semana.

Na oportunidade, o governador ressaltou que a realização de mais esse concurso pelo Governo do Estado reforça o seu compromisso com o funcionalismo público em Sergipe e seu fortalecimento. “Reconhecemos a importância dos contadores no desempenho de suas funções, contribuindo para uma gestão pública transparente, responsável e eficiente”, disse.

Em menos de seis meses, a atual de gestão estadual já realizou dois concursos públicos, para a Emdagro – quando foram ofertadas 55 vagas para técnico agrícola, engenheiro agrônomo e médico veterinário – e para a Polícia Científica – com a oferta de 60 vagas para o cargo de agente de necropsia, perito criminalístico, perito médico-legal e perito odonto-legal.

O governador Fábio também empossou, em fevereiro, 46 novos auditores fiscais de tributos e convocou 70 aprovados no concurso público da Polícia Civil – agentes e escrivães de polícia. Ainda este ano, o Governo do Estado pretende realizar o concurso para procurador do Estado, quando serão ofertadas cinco vagas.