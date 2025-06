Fábio Mitidieri destaca investimentos em reunião do Consed em Aracaju junto a ministro da Educação

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou, nesta quinta-feira, 12, da abertura da II Reunião Ordinária de 2025 do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed), realizada em Aracaju. O evento conta com a presença do ministro da Educação, Camilo Santana, da deputada federal Tábata Amaral e secretários estaduais de Educação de todo o país, para discutir os caminhos e desafios da educação básica no Brasil.

O chefe do Executivo estadual destacou o orgulho de Sergipe sediar a reunião e reforçou os investimentos robustos que o estado tem feito na área da educação. “Primeiro, quero parabenizar o secretário Zezinho Sobral, que consegue trazer para Sergipe essa segunda reunião do Conselho, e agradecer a presença do ministro Camilo Santana, que tanto abrilhanta esse momento. Essa é uma reunião com pautas nacionais, como o novo Plano Nacional de Educação, e, também, é uma oportunidade de apresentar demandas importantes, como o pagamento do Fundef. O ministro já confirmou que a primeira parcela, de 40%, será paga em julho. Sergipe tem direito a R$ 136 milhões, e 60% desses recursos vão direto para os professores”, ressalta.

O governador reforçou o compromisso do governo estadual com políticas públicas voltadas ao bem-estar dos estudantes, à valorização dos professores e à modernização da rede escolar. “Sergipe saiu da 26ª colocação no ranking nacional para a 13ª posição em apenas um ano, e seguimos avançando. Uma escola nova a cada 12 dias, uma climatizada a cada seis dias, além da reestruturação da carreira do magistério e da incorporação do abono, inclusive para os aposentados”, acrescenta.

Entre os principais programas destacados pelo governador estão o Acolher, que garante suporte psicológico e social nas escolas; o Cuidar-SE, com distribuição de absorventes a meninas a partir dos 9 anos; e o Alfabetiza Sergipe, voltado à alfabetização de jovens e adultos. Ele também citou iniciativas como o Estudante Monitor, que oferece bolsas para quase 6 mil alunos; o Sinta o Clima, que já climatizou mais de 200 escolas; e o Barriguinha Cheia, que assegura alimentação matinal para todos os estudantes.

Outros destaques incluem o programa de intercâmbio Sergipe no Mundo, que leva 100 alunos da rede pública ao exterior; o Camarão na Merenda, que diversifica a alimentação nas escolas de tempo integral; e o Educação Nota 10, que premia mais de 5 mil professores, servidores e estudantes por boas práticas.

Na oportunidade, o ministro Camilo Santana parabenizou Sergipe pelos avanços. “Sergipe teve um avanço significativo no compromisso com a alfabetização e, também, nos indicadores do Ideb. Toda política pública precisa ser mensurada, e a educação integral tem sido um dos grandes focos. Estamos com a meta de um milhão de novas matrículas por ano no ensino integral. O programa Pé de Meia, por exemplo, beneficia 4 milhões de jovens em todo o país, sendo mais de 63 mil aqui em Sergipe”, destaca.

Camilo Santana enfatizou, ainda, a importância do regime de colaboração entre os entes federativos. “Quem executa as políticas são os prefeitos, os governadores e os secretários. O Consed é um espaço de escuta e avaliação para que possamos construir, juntos, políticas efetivas”, frisa.

À frente do Consed, o secretário de Estado da Educação e presidente do colegiado, Zezinho Sobral, falou sobre o papel do evento na construção de políticas educacionais eficazes. “É uma honra sediar esse encontro. Estamos reunindo representantes dos 27 estados, debatendo temas como o novo Plano Nacional de Educação, o piso do magistério, a educação especial e o ensino técnico-profissionalizante. Sergipe tem se destacado com programas inovadores e inclusivos. A escola pública deve formar cidadãos com dignidade e estrutura adequada, valorizando o professor e oferecendo uma rede de apoio completa”, afirma.

Zezinho ressaltou a responsabilidade de representar o Nordeste na presidência do Conselho. “É uma distinção e, também, uma grande responsabilidade. Precisamos ouvir, pensar, colher experiências exitosas e transformá-las em políticas públicas consistentes”.

A deputada federal Tábata Amaral, presidente da comissão da Câmara que elabora o novo Plano Nacional de Educação, também destacou a relevância do evento. “Esse encontro engrandece o momento que estamos vivendo. O novo PNE vai guiar o país pelos próximos dez anos e precisa ser construído a partir da escuta ampla dos que fazem a educação acontecer. Estamos realizando audiências públicas e seminários em todos os estados, e a contribuição dos secretários é fundamental para garantir um plano ousado, viável e com financiamento adequado”, explica.

A II Reunião Ordinária do Consed segue até esta sexta-feira, 13, reunindo representantes das 27 unidades federativas e consolidando o papel dos estados na construção de um sistema educacional mais justo, inclusivo e eficiente.

Foto: Arthur Soares