Festival Junino da Educação foi aberto com muito arrasta-pé na rede estadual de ensino de Sergipe

A Secretaria de Estado da Educação (Seed) abriu nesta segunda-feira, 2, a programação completa da terceira edição do Festival Junino de Educação (Fejune). O arrasta-pé junino aconteceu no Complexo Administrativo e Pedagógico, em Aracaju, e reuniu os servidores da Seed no ritmo do trio de pé de serra, com casal de dançarinos juninos e ao sabor das tradicionais comidas típicas do período.

O trio de pé de serra, compassado pela sanfona de Mimi do Acordeon, levou os servidores em cortejo pelos setores da Seed com paradas estratégicas nos estandes de comidas típicas, ao sabor do milho cozido, canjica, bolos de milho e de puba, além do arroz doce e do mungunzá. O tradicional cortejo abre os festejos juninos da rede pública estadual de ensino, que se estendem a partir de sexta-feira, 6, na DRE-1, no município de Boquim, no sul sergipano, e da DRE 2, em Tobias Barreto, município da região centro-sul do estado.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, participou do evento e destacou que os festejos juninos estão no imaginário popular dos sergipanos e devem continuar existindo de forma festiva e lúdica. “É um resgate das nossas tradições, por meio das músicas, das comidas, dos trajes típicos, e a educação tem tudo a ver na manutenção das tradições”, disse.

O Fejune acontece até o dia 18 de junho, em todas as 10 diretorias regionais da educação (DRE). O objetivo da festividade é manter as tradições juninas e a cultura nordestina entre os alunos da rede pública estadual de ensino, por meio do teatro, da música, da gastronomia, de exposições e tradições locais. “Vamos este ano apoiar a realização em todas as diretorias regionais e envolver as tradições dos municípios através dos concursos nas escolas, da participação dos alunos, dos professores, da coordenação”, afirmou o superintendente de Educação, Edson Costa.

Ele explicou que as escolas da rede pública estadual se reúnem em torno das tradições e erguem vilas juninas nos arraiais com bandeirolas, barracas típicas e o espaço de dança, onde se apresentam quadrilhas juninas e são mantidas as tradições das quermesses e das brincadeiras do período. O sagrado devotado aos três santos juninos também dá espaço à boa gastronomia baseada no milho e em raízes, além da pipoca, caldos e pratos regionais, a exemplo da maniçoba do centro-sul sergipano, e do beijo de amendoim do agreste central.

Programação

Nesta sexta-feira, 6, a DRE-1, no município de Boquim, e a DRE-2, em Tobias Barreto, vão realizar seus festejos. Em Boquim, são esperados mais de 1.500 estudantes, além de professores e servidores das 30 unidades escolares que compõem a região. O diretor da DRE-1, Franz Russemberg, contou que nesta edição a diretoria manterá a tradição de a cada ano prestigiar um município que faça parte da região sul do estado. “Teremos na programação apresentações culturais que representarão os 11 municípios da região, e a participação de vários artistas da cultura de Boquim. O projeto visa a fortalecer o São João como patrimônio cultural do nosso estado”, reforçou.

Na próxima segunda-feira, 9, será a vez da DRE-8, em Nossa Senhora do Socorro, na Região Metropolitana, e da Diretoria de Educação de Aracaju (DEA), que acontecerá no Arraiá do Povo, na Orla da Atalaia, na capital.

Já na terça-feira, 10, o festejo vai ser realizado pela DRE-6, em Propriá, no baixo São Francisco, que manterá a tradição de abrir as festividades ao público da cidade, e da DRE-4, em Capela, no leste. As diretorias serão seguidas da DRE-9, em Poço Redondo, no alto sertão do estado, e da DRE-7, em Gararu, também no sertão, que irá acontecer na quarta-feira, 11. Na semana seguinte, Nossa Senhora das Dores, município do médio sertão integrante da DRE-5, e Itabaiana, no agreste, da DRE-3, finalizarão as festividades das diretorias de educação no dia 17 de junho.

O encerramento oficial dos festejos juninos da Seed acontecerá no dia 18, com o Forró EducaGente, no Complexo Administrativo da Seed, com a participação dos servidores, que terão a oportunidade de se confraternizar e celebrar em clima junino.

Foto: Maria Odília/Seed