Federação Sergipana de Futebol denuncia possíveis aliciamentos de atletas para esquemas de apostas

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) informa que nos últimos dias, a entidade recebeu algumas denúncias de um suposto aliciamento de atletas de clubes que estão disputando duas competições promovidas pela FSF.

De acordo com informações passadas pela FSF, existem suspeitas que jogadores estariam participando de esquemas de resultados. As denúncias partiram de dirigentes e profissionais contratados que monitoram o Campeonato Sergipano das Séries A2 e A3.

Após a FSF ter ciência deste suposto aliciamento, o Departamento Jurídico da entidade foi acionado. E todas as orientações foram repassadas aos respectivos dirigentes dos clubes filiados envolvidos. As denúncias, também foram encaminhadas para o Ministério Público e Polícia Federal.

A Federação Sergipana de Futebol, segue mantendo contato permanente com todos os envolvidos e as autoridades de segurança. De imediato, a entidade convocou uma reunião com todos os presidentes dos clubes que estão disputando o Campeonato Sergipano das Séries A2 e A3.

Essa reunião tem como principal objetivo, discutir o tema em questão, e vai contar com as presenças de membros da Polícia Federal e Polícia Civil, além do Ministério Público de Sergipe. O encontro acontece na próxima terça-feira (30), e de cada clube, apenas o presidente terá acesso ao local.

Com informações da FSF