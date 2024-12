Governador e ministra da Saúde discutem entrega de ambulâncias e construção de maternidade em SE

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, foi recebido pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, em Brasília (DF) nesta terça-feira (10), para tratar de uma extensa pauta voltada ao fortalecimento da saúde no estado.

Entre os principais anúncios, destacam-se a entrega de 48 novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), que deve ocorrer até o final de janeiro de 2025. Segundo Fábio Mitidieri, essas novas unidades reforçarão a frota atual, composta por 63 ambulâncias locadas, garantindo mais segurança, conforto e dignidade aos pacientes.

Outro ponto discutido foi a construção da nova Maternidade Nossa Senhora de Lourdes, em Aracaju, que possibilitará a realocação da atual unidade, ampliando os leitos obstétricos e os neonatais, a implantação de Centro de Parto Normal (CPN) Intra-hospitalar e quartos de Pré-Parto, Parto e Pós-parto (PPP), assim como a implantação da Casa da Gestante, Bebê e Puérpera, que cuida dos casos de pacientes em situação de vulnerabilidade, além da realocação do Banco de Leite Humano Marly Sarney.

Com o intuito de ampliar e modernizar o espaço, para garantir o acesso da população a uma maternidade de alto risco, o governo está solicitando novas adequações no projeto arquitetônico. Para isso, o estado vai garantir a contrapartida dos recursos disponibilizados pelo Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), utilizando recursos do Programa de Fortalecimento das Redes de Inclusão e Atenção à Saúde em Sergipe (Proredes/SE).

Os recursos também serão destinados para a oferta de transportes inter-hospitalares e q criação do Complexo Materno-Infantil, que vai servir para o atendimento de casos de alta complexidade, além de reformas e reestruturações nos equipamentos de saúde.

Insulina

A regularização do fornecimento de insulinas também foi tema central da reunião. O governador e a ministra alinharam esforços para garantir o abastecimento, evitando o risco de desabastecimento e prejuízos para pacientes que dependem do medicamento. O Ministério da Saúde se comprometeu a intermediar negociações com fornecedores para resolver a questão.

O governador enfatizou a importância do diálogo com o Governo Federal e a expectativa pela concretização das medidas discutidas. “Foi um dia muito produtivo, com avanços significativos para o nosso estado. Agora aguardamos a execução dessas ações para garantir que os sergipanos tenham acesso a serviços de saúde mais eficientes e humanizados”, disse.

Mais especialistas

Durante o encontro, a ministra parabenizou o Governo de Sergipe pela adesão ao Programa Mais Acesso a Especialistas (Pmae). “É um programa que tem como meta o menor tempo de espera e o melhor atendimento para a população”, afirmou a ministra. Todas as unidades da federação aderiram ao programa. Segundo Trindade, o orçamento do programa em 2025 será de R$ 2,4 bilhões.

Em Sergipe, o Pmae está promovendo avanços significativos na saúde pública de Sergipe, beneficiando 29 dos 75 municípios do estado, o que representa uma adesão de 29%. A iniciativa do Governo Federal visa transformar a assistência no Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo que os atendimentos sejam realizados em um prazo que varia de 30 a 60 dias, dependendo da complexidade do caso.

“Essa estratégia é essencial para reduzir a morosidade do sistema, proporcionando mais eficiência e agilidade no atendimento à população”, destacou o governador Fábio Mitidieri, acompanhado do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, que também participou do encontro.

O Pmae foi criado para ampliar e qualificar o acesso à Atenção Especializada no SUS, aumentando a disponibilidade de consultas, exames e outros procedimentos diagnósticos e terapêuticos, e reduzindo filas e tempos de espera. Neste novo modelo, quando o paciente precisar de mais de uma consulta ou exame, ele será incluído em apenas uma fila.

Ao aderir ao programa, o estado ou município assume o compromisso de implementar a iniciativa, levando em consideração a reorganização do modelo de gestão e cuidado da Atenção Ambulatorial Especializada. “É um programa que tem como meta o menor tempo de espera e o melhor atendimento para a população. Tempo é saúde, então é importante termos essa oferta no tempo adequado. É uma construção coletiva e estou assinando hoje portarias para todos estados e o DF, cumprindo o cronograma”, afirmou Nísia Trindade.

Também participaram da reunião a secretária de Estado da Fazenda, Sarah Tarsila; o secretário especial em exercício de Representação de Sergipe em Brasília, Luciano Filho; os diretores de Planejamento, Orçamento e Gestão de Convênios, Davi Rogério Fraga de Souza, e de Atenção Especializada em Saúde, Neuzice Oliveira Lima, ambos da Secretaria de Estado da Saúde (SES); além da chefe de Gabinete do governador, Jacqueline Caldeira.

Foto: Julio Dutra