Governador Fábio Mitidieri destaca importância do Forró Caju e elogia festas juninas em Sergipe

Durante a abertura do Forró Caju 2025, realizada na noite desta quarta-feira, 18, na Praça Hilton Lopes, o governador de Sergipe Fábio Mitidieri destacou a grandiosidade do evento e parabenizou a Prefeitura de Aracaju pela realização de mais uma edição da tradicional festa junina.

Em sua fala, o governador ressaltou o papel cultural e turístico do Forró Caju para o estado. “Eu quero parabenizar a Prefeitura de Aracaju pela realização de mais um grande evento, mais uma edição do Forró Caju, uma festa tão tradicional que traz a nossa sergipanidade e o jeito aracajuano de receber e acolher”, afirmou.

Ele também pontuou que o evento integra o calendário junino do estado, junto com o Arraiá do Povo, promovido pelo Governo do Estado na Orla da Atalaia, e a Vila do Forró. “As festas não competem, elas se complementam. E quem ganha com isso é o aracajuano, é o sergipano e é o turista que vem pra cá”, destacou.

Ao finalizar, o governador parabenizou todos os envolvidos na organização do evento e reafirmou a importância da parceria entre as instituições para fortalecer a cultura e a economia local durante o mês de junho. “Parabéns, uma belíssima edição. Parabéns ao município de Aracaju, à prefeitura, aos vereadores e a todos aqueles que fazem essa festa possível.”

Além da prefeita Emília Corrêa, do vice-prefeito, Ricardo Marques e de vários secretários, também prestigiaram a primeira noite do Forró Caju nos Mercados, o presidente da Câmara de Vereadores, Ricardo Vasconcelos, os vereadores Isac Silveira, Anderson de Tuca, Sgt Bayron Estrelas do Mar, ex-senador Eduardo Amorim, Sávio Neto de Vardo e Selma França.

Foto: Arthur Soares/Secom Governo