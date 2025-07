Governador Fábio Mitidieri e professores da rede estadual debatem pautas que beneficiam a categoria

O governador Fábio Mitidieri se reuniu com membros do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe (Sintese), nesta quarta-feira, 23, para discutir formas de atender às reivindicações da categoria, respeitando os recursos do Estado e atendendo às leis e regulamentos fiscais estaduais. O encontro também contou com a presença dos secretários de Estado Zezinho Sobral, da Educação, e Sarah Tarsila, da Fazenda.

O Governo do Estado apresentou aos professores uma proposta que inclui o reajuste do valor do triênio em 5% em 2026, 5% em 2027 e 5% em 2028. O triênio é um benefício concedido a servidores públicos do Magistério a cada três anos de efetivo exercício, resultando em um aumento salarial.

Outras propostas apresentadas nesta quarta-feira foram o reajuste da gratificação da interiorização em 10%, reajuste da função de confiança de gestão escolar (diretor, coordenador e secretário) – em estudo na Secretaria de Estado da Educação (Seed) -, criação do auxílio internet de R$ 85,00 por mês e entrega de tablets para professores da rede, intitulado auxílio tecnológico.

“Nossa intenção é chegarmos a um acordo mais próximo possível do que os professores idealizam e dentro das possibilidades econômicas do Estado. Estamos propondo algo possível de se cumprir. Hoje foram os professores, mas neste segundo semestre devemos nos reunir também com outras categorias, para definirmos os vencimentos de 2026”, disse o governador Mitidieri.

Além das pautas apresentadas nesta quarta-feira, o governador lembrou aos professores que a incorporação dos R$ 100 do abono continua sendo paga pelo Estado, o que acarretará um impacto anual de mais de R$ 20 milhões aos cofres públicos em 2026. Ademais, uma conquista histórica para a categoria também marcou o governo Mitidieri, que foi a reestruturação da carreira do Magistério, há 16 anos travada.

“Combinamos com o governador que a pauta será enviada por escrito, para que amanhã possamos apresentá-la aos professores e possamos discutir os rumos da negociação, que desenrolamos desde março. Em setembro devemos nos reunir novamente com o governo, para discutirmos os vencimentos de 2026”, declarou Roberto Silva, presidente do Sintese.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, considerou satisfatória a reunião. “O Sintese nos trouxe diversas pautas ao longo do ano e diante do programa de transformação da Educação sergipana que estamos implementando, entendemos que o diálogo deve ser sempre mantido, e nesta reunião apresentamos propostas tangíveis para a categoria. Agora isso será transformado em documento para que seja levado aos professores”, afirmou Zezinho.

Em agosto, o Estado volta a se reunir com o Sintese, para discutir pautas de 2025 e a partir de setembro o diálogo com o sindicato será retomado para discutir os vencimentos de 2026.

A mesa de negociação também foi acompanhada pela ex-deputada estadual, Ana Lúcia, que enfatizou o papel e a importância do professor na formação social. “Empresto a minha voz aos professores aposentados e agradeço ao governador Mitidieri pela abertura do diálogo. O quão importante é essa conversa que tivemos aqui hoje. O professor é a base de nossa sociedade”, enfatizou a educadora aposentada e ex-parlamentar.

Foto: Reinaldo Moura