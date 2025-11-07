Governador Fabio Mitidieri sanciona Lei que atualiza benefícios dos profissionais do Samu 192 Sergipe

Antes de iniciar a 61° edição do Sergipe é Aqui, o governador Fábio Mitidieri sancionou a lei que garante os direitos dos profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192 Sergipe), vinculados a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e ao Fundo Estadual de Saúde (FES).

Com a nova Lei, a diária de plantão de 12h passa de R$ 18,00 para R$ 40,00, enquanto a de 24h é reajustada de R$ 50,00 para R$ 80,00. O auxílio-alimentação também foi elevado para R$ 610,00; o auxílio-educação passa a ser de R$ 320,00 por filho, com a ampliação da idade limite de 14 para 18 anos; e o auxílio-funeral teve o valor aumentado para R$ 5.000,00.

Foto ASN