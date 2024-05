Governador vistoria funcionamento de Hospital da Criança e define ações para ampliar atendimento

O governador Fábio Mitidieri vistoriou nesta quarta-feira (22) a execução do Plano de Contingência de síndrome gripal no Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza, em Aracaju. O espaço passa por adequação para ampliação de leitos de média e alta complexidade.

“Estamos vivendo, mais uma vez, uma sazonalidade da síndrome gripal e, obviamente, neste período há uma superlotação na pediatria de todo o estado. Estamos tomando atitudes para atender às necessidades dos pacientes que aqui chegam. A expectativa é que, nas próximas semanas, haja uma adequação no sentido de ampliação de leitos e contratação de mais profissionais de saúde por meio do Processo Seletivo Público Simplificado (PSS)”, afirmou o governador, explicando que o Termo de Ajustamento de Conduta do PSS foi assinado nesta segunda com o Tribunal de Contas do Estado (TCE-SE).

Fábio Mitidieri lembrou que a Secretaria de Estado da Saúde (SES) tem credenciamento para contratação de leitos abertos desde abril e que já foram implantados 80 novos leitos. Ele assegurou que tem acompanhado as ações da Saúde e cobrado celeridade dos gestores.

“O Estado está com credenciamento para a contratação de leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e leitos de pediatria e onde tiver leitos para contratar o Estado vai contratar, porque nós sabemos da necessidade de ampliação. Do ano passado para cá, o Estado já ampliou cerca de 80 novos leitos e, com a nova adequação, vamos ampliar mais 12 leitos no hospital da Criança”, pontuou.

O chefe do Executivo estadual ainda ressaltou que outras regiões do país também enfrentam alta demanda pediátrica. “O crescimento de síndromes gripais é em todo o país,temos recebido crianças com quadros mais graves, o que faz com que o tempo de internação seja maior que o de costume”, acrescentou.

O secretário de Estado da Saúde, Walter Pinheiro, falou da importância dos responsáveis por crianças buscarem atendimento para casos leves na rede de atenção primária de cada município, nas unidades de Saúde da Família. Ele também apontou a necessidade de vacinar as crianças, garantindo proteção neste período.

“São diversas ações e estratégias que foram contempladas no nosso plano de contingência, que vão de um eixo de vigilância constante para identificar o aumento do número de casos, a um eixo de prevenção, que é muito importante. Estamos chamando toda a sociedade para atualizar a vacina contra gripe, as vacinas da primeira infância, que previnem contra pneumonia e meningites que, neste momento, acabam tendo maior gravidade. Prevenir sempre é um caminho mais curto para buscar solução de problemas. No eixo assistencial, ampliamos mais de 60 leitos na pediatria, e ainda estamos ampliando neste momento de emergência”, destacou.

Hospital da Criança

O Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza é referência em atendimento de média complexidade e vem passando por várias adequações que visam otimizar os fluxos e oferecer um serviço ainda mais célere do público infantil.

A unidade hospitalar funciona no modelo porta aberta para urgência pediátrica e atende casos de média complexidade em crianças com idade a partir de 29 dias até 12 anos, 11 meses e 29 dias. O espaço tem funcionado com capacidade máxima e escala completa.

O hospital atende demandas de urgência em pediatria geral, ortopedia, oftalmologia, otorrinolaringologia e cirurgia geral, além de gastropediatra, infectopediatra, cardiopediatra e anestesistas.

Foto: Arthur Soares