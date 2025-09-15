Governo aciona Comitê de Crises para solucionar abastecimento de água após rompimento da Adutora

O Governo do Estado acionou na noite deste domingo, 14, uma reunião emergencial do Comitê de Gerenciamento de Crises, com o objetivo de solucionar o abastecimento de água em Aracaju e na região metropolitana da capital. O serviço está afetado desde o início do fim de semana, com o rompimento da Adutora do São Francisco no trecho localizado no município de Capela. O governador em exercício, Zezinho Sobral, comandou as ações.

Junto ao gabinete do governador, estiveram presentes as Secretarias de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi) e da Comunicação Social (Secom), além de representantes da Iguá Sergipe, Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) e Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe. A Prefeitura de Aracaju foi convidada e também participou da reunião, junto à Defesa Civil da capital sergipana. A Adutora do São Francisco, de 1.200 mm, rompeu após o desabamento da estrutura de concreto que sustentava a tubulação aérea na última sexta-feira, 12. Neste domingo, 14, houve uma nova ruptura na mesma linha, pouco depois da liberação para o pleno retorno do fornecimento de água tratada para a Estação de Tratamento João Ednaldo, em Nossa Senhora do Socorro.

Ficou definido que a partir das 10h da manhã desta segunda-feira, 15, serão disponibilizados 82 caminhões pipa, sendo 60 da Iguá, 12 pela Defesa Civil e outros 10 pela Deso. Os pontos de abastecimento serão definidos e anunciados após coletiva nesta segunda. O Comitê de Crises também decidiu que haverá um apoio nas manobras emergenciais que permitem o desvio parcial da água para a segunda linha da adutora, de 1.000 mm, normalizando o abastecimento paulatinamente em alguns bairros de Aracaju. O foco estará na manutenção de serviços essenciais, como escolas, hospitais, postos de saúde, delegacias e abrigos. Ao todo, foram 210 mil residências afetadas em Aracaju, além de outras 60 mil em Nossa Senhora do Socorro e 9 mil na Barra dos Coqueiros.

O governador em exercício, Zezinho Sobral, detalhou as ações. “Diante dos fatos do desabastecimento de água na capital, nós acionamos o Comitê de Crises. A equipe da Deso continuará trabalhando durante toda a noite, e estaremos acompanhando na expectativa de que se materialize essa recuperação. A adutora de 1.000 milímetros, que é uma adutora alternativa, foi acionada para ajudar no abastecimento da capital. Também conseguimos tirar mais uma adutora da região de São Cristóvão para reforçar a capital. Dessa forma, alguns bairros começarão a ter água, pelo menos na parte mais baixa”, explicou Zezinho, que estará presente no local na manhã desta segunda-feira.

Zezinho também reforçou que a rede pública estadual de ensino seguirá com aulas normais, sendo abastecida no que for necessário. “Haverá aula, nós estamos pontuando as unidades de ensino que estiverem com dificuldade de abastecimento e vamos, por meio de carros-pipa, garantir a normalidade. Acreditamos que durante a segunda-feira uma parte significativa da água da capital já começará a normalizar”, disse ele.

Estratégias

As ações estão sendo lideradas pela Sedurbi, através de um pedido direto do governador Fábio Mitidieri, que acompanha os trabalhos. “Foi uma recomendação do governador Fábio. A partir daí, todas as estratégias foram traçadas para agilizar a recuperação da adutora. A partir de amanhã nós teremos 82 carros-pipas atuando, preservando as prioridades como hospitais, escolas e unidades básicas de saúde”, ressaltou o secretário Luiz Roberto Dantas.

O trabalho de recuperação vem sendo feito desde sexta-feira pela Deso, e seguirá pela madrugada até que o problema seja solucionado. “É importante a presença do comitê, que direciona e compila todas as informações do ocorrido. Com relação à Deso, nós estamos com as equipes ainda no local trabalhando, agora no domingo à noite, para iniciar os trabalhos de recuperação da adutora. Vamos continuar amanhã, segunda-feira, durante todo o dia, com o objetivo de, o mais rápido possível, voltarmos a operacionalizar a adutora de 1.000 mm”, pontuou o diretor-presidente da Deso em exercício, João Fonseca.

Este serviço está sendo feito em conjunto com a Iguá Sergipe, que também ampliará a atuação de carros pipa para mitigar os danos. Foi o que explicou o diretor-geral da Iguá, Fernando Vieira: “Desde a última sexta-feira, quando fomos informados pela Deso do rompimento da Adutora de São Francisco, iniciamos uma série de trabalhos operacionais. Mas em função do ocorrido hoje, além dos 40 caminhões que inicialmente começaram a trabalhar desde a última sexta-feira, serão ampliados para 82 caminhões ao todo, com o objetivo claro de minimizar esse impacto à população. A questão da água é muito importante, e estamos fazendo um grande esforço coordenado para que o impacto seja minimizado”.

Parceria e integração

A reunião também contou com a presença da Prefeitura de Aracaju, através da Defesa Civil municipal, para coordenar ações de combate ao problema e comunicação para a população. “Com a integração desse Comitê de Crise, o Governo do Estado está junto com a Prefeitura de Aracaju, desde sexta-feira, somando esforços diante desse rompimento da adutora. Alinhamos de forma coordenada e integrada as ações seguintes, juntamente com o Estado”, disse Valéria Bispo, coordenadora-geral da Defesa Civil de Aracaju.

O diretor de jornalismo da Prefeitura, Diego Rios, completou: “A ideia do comitê é essa somação de esforços, tanto do governo, dos órgãos, e a Prefeitura de Aracaju está nessa força-tarefa. Água é um bem super necessário e a prefeitura está aqui com toda a equipe, parabenizando o Governo de Sergipe pela criação do comitê de crise”.