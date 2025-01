Governo de Sergipe disponibiliza mais de 2 mil vagas em cursos Educação Profissional e Tecnológica

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seed), disponibiliza para o período letivo de 2025 um total de 2.035 vagas gratuitas para cursos técnicos de nível médio subsequente, destinados às pessoas que já concluíram o ensino médio. Para os interessados, a inscrição para seleção acontece até o dia 30 de janeiro, no portal da Seed, com vagas para as áreas da saúde e beleza, informática, agro, industriais, engenharias, entre outras.

O edital de nº 04/2025/GS/Seduc disponível na aba ‘Editais e Seleções’ do Portal da Seed disponibiliza, em 18 instituições educacionais estaduais, 2.035 vagas para a Educação Profissional e Tecnológica (EPT). Podem participar desses cursos quem já concluiu o ensino médio em qualquer rede de ensino e que agora deseje retornar às salas de aula para realizar cursos profissionalizantes.

As vagas são destinadas para cursos técnicos em Enfermagem, Cuidador de Idoso, Nutrição e Dietética, Saúde Bucal, Redes de Computadores, Informática, Programação em Jogos Digitais, Segurança do Trabalho, Agroindústria, Agropecuária, Petróleo e Gás, Administração, Recursos Humanos entre outros. Para conferir todas as vagas disponíveis basta acessar o edital.

Inscrição e prazos

Os interessados em concorrer a uma dessas vagas devem ter idade mínima de 18 anos para áreas destinadas à saúde e 16 anos para os demais cursos. Os candidatos devem realizar o cadastro pelo Portal da Matrícula, adicionar ou criar o código e senha, escolher o curso e local de realização, observar se ainda há vagas disponíveis e realizar a inscrição. Após esse processo, o candidato deverá imprimir o comprovante de inscrição portando toda a documentação, que consta dos itens 3.3 ao 3.5 do edital, e levar até a unidade de ensino que escolheu para realizar o curso, até o dia 30 de janeiro.

Os selecionados serão avaliados pelas médias finais das disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. O resultado estará disponível no dia 4 de fevereiro no portal da Seed. Os candidatos aprovados deverão efetivar a matrícula no dia 6 de fevereiro na unidade de ensino, levando toda documentação informada no item 7 do edital. Vale ressaltar que nesse dia também acontecerá o início das aulas.

Para mais informações ou tirar dúvidas, basta ligar para o número 0800 285 5321 ou pelo atendimento on-line, de segunda a sexta, das 8h às 22 horas.

Política estadual de educação profissional e tecnológica

Em 17 janeiro de 2025 foi aprovada e sancionada a lei n° 9.621. Essa lei instituiu que a Política Estadual de Educação Tecnológica (PEEPT), para que fortaleça e expanda a oferta na área de Educação Profissionalizante no estado de Sergipe, como informa a coordenadora do Serviço de Educação Profissional do Departamento da Educação (DED), Ione Moreira de Assunção. “A política foi aprovada no governo Fábio Mitidieri, e é uma política de Estado. Qualquer governo que vier vai prosseguir com essas ações que fomentam e fortalecem a educação profissional e tecnológica no estado de Sergipe”, afirma.

A PEEPT também está alicerçada na oferta de cursos profissionalizantes de acordo com os arranjos produtivos e econômicos de cada região do estado. Por exemplo, cursos destinados às áreas de aquicultura, pesca e turismo voltados ao baixo São Francisco; de moda, ao território sul sergipano; e da área de petróleo e gás, para o agreste sergipano.

