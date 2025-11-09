Governo de Sergipe garante transporte gratuito para estudantes da rede pública estadual nos dias do Enem

Neste domingo (09), acontece o primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a partir das 13 horas.

Para assegurar que todos os estudantes da rede pública estadual de ensino cheguem pontualmente aos locais de prova do Enem, a Secretaria de Estado da Educação (Seed) mobilizou uma ampla estrutura de transporte em todo interior sergipano.

Ao todo serão 402 veículos, sendo 119 ônibus, 34 micro-ônibus e 249 vans, cobrindo todas as regiões do estado e atendendo aos estudantes de cada diretoria regional de educação (DRE).

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, destacou que a secretaria planejou uma logística de transporte de forma a garantir maior tranquilidade aos estudantes.

“Nos dois dias do Enem, o nosso estudante precisa estar tranquilo para que realize uma boa prova e terá, por mais um ano, o transporte garantido para a ida ao local de prova e para o retorno para casa. A Seed planejou uma logística de transporte com muito carinho e isso incentiva a presença dos alunos durante os dois dias de aplicação de provas. Ao disponibilizar a frota veículos em todo o estado de Sergipe, reafirmamos nosso compromisso estando ao lado dos nossos estudantes para que eles garantam a presença e realizem o sonho de ingressar no ensino superior”, afirmou.

Logística planejada

De acordo com a diretora do Setran, Sandra Ribeiro, a logística do transporte durante os dias de prova foi planejada com muita responsabilidade para que todas as regiões do estado sejam atendidas e todos os estudantes que necessitam de transporte para o deslocamento até o local de prova sejam prontamente assistidos.

Gratuidade

A gratuidade contempla estudantes matriculados em escolas públicas e privadas, além de pessoas que farão o exame como candidatos independentes. Para alunos regularmente matriculados, o valor das passagens de ida e volta foi creditado no cartão Mais Aracaju Escolar.

Já os candidatos não vinculados a instituições de ensino puderam solicitar o benefício presencialmente no posto do AracajuCard, localizado no Centro de Atendimento ao Cidadão (CEAC) da Rua do Turista, mediante apresentação do comprovante de inscrição no Enem.

Além disso, nos dias de prova, para atender ao aumento previsto no fluxo de passageiros, 12 linhas que compõem o sistema metropolitano receberão reforço operacional, enquanto outras cinco, tradicionalmente ativas apenas em dias úteis, circularão excepcionalmente. São elas:

001 – Augusto Franco/Bugio

002 – Fernando Collor/D.I.A

004 – Santa Maria/Mercado

008 – Porto sul/Bairro Industrial

030 – Marcos Freire III/D.I.A.

031 – Eduardo Gomes/Centro via Desembargador Maynard

050 – Campus/Hospital Universitário

061 – Marcos Freire I e III/Centro

090 – Campus/D.I.A.

200 CIC1 – Circular Indústria e Comércio 01

200 CIC2 – Circular Indústria e Comércio 02

300-1 – Circular Zona Oeste 1 via Des. Maynard

300-2 – Circular Zona Oeste 2 via Lourival Batista

401 – Inácio Barbosa/Unit/D.I.A.

604 – Campus/Mercado via Maranhão

702 – Augusto Franco/Mercado via Beira Mar

720 – Unit/Centro via Jardins

Foto : Ascom/ Seed