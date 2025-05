Governo de Sergipe investe mais de R$40 mi e adquire três tomógrafos e três de ressonâncias magnéticas

O Governo do Estado investiu mais de R$40 milhões na aquisição de novos equipamentos e tomografia e ressonância magnética, com o objetivo de modernizar e fortalecer a rede estadual de saúde. O valor investido inclui a aquisição e instalação dos aparelhos. A previsão é que os tomógrafos estejam em funcionamento até agosto, enquanto os aparelhos de ressonância magnética devem ser instalados até o final deste ano.

Do valor investido, R$7 milhões foram direcionados para a aquisição de três novos tomógrafos, que serão utilizados para modernizar o parque tecnológico do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). Além disso, está sendo concluída a compra de três aparelhos de ressonância magnética, que serão instalados no Huse, no Hospital Regional de Itabaiana e no Centro de Acolhimento e Diagnóstico por Imagem (Cadi). O investimento das ressonâncias está estimado em mais de R$32 milhões.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, destacou que os investimentos representam avanços significativos para a saúde pública em Sergipe, capazes de transformar a qualidade da assistência oferecida à população e marcar uma nova fase na estrutura da rede estadual. São iniciativas importantes para descentralização da saúde e atende ao Plano de Governo da atual gestão. Atualmente, a rede própria não possui ressonância magnética, mas o acesso dos usuários ocorre por meio da rede complementar. Já os tomógrafos do Huse têm mais de 12 anos de uso.

“Essas aquisições representam um marco para a saúde do estado. A renovação desse parque tecnológico atende a uma demanda do governador que fortalece a rede pública, oferecendo um atendimento mais rápido e eficiente, além de promover mais qualidade e agilidade no diagnóstico e tratamento”, frisa o secretário.

Foto: Ascom SES