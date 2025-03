Governo de Sergipe premia estudantes e professores da rede estadual com mais de R$ 4,5 milhões

O governador Fábio Mitidieri entregou nesta segunda-feira, 24, a premiação do Programa Educação Nota 10. A iniciativa valoriza profissionais da Educação, alunos e equipes da rede estadual e, nesta edição, distribuiu mais de R$ 4,5 milhões para a comunidade escolar. Os valores serão repassados ainda nesta segunda-feira.

Criado pelo Governo de Sergipe em 2023, para premiar escolas, professores, servidores e alunos da rede pública estadual, com base em resultados e boas práticas pedagógicas, o programa estimula a excelência no processo de ensino-aprendizagem e reconhece o empenho dos educadores e estudantes na construção de uma educação pública de qualidade.

O Educação Nota 10 premia estudantes e professores tutores responsáveis destaques em olimpíadas de conhecimento, feiras, eventos científicos, exames e programas educacionais. O programa contribui para a melhoria da qualidade e eficácia do processo ensino-aprendizagem, por meio do reconhecimento destinado a educadores e estudantes que atuam para elevar o desempenho individual e coletivo das comunidades escolares.

Segundo Fábio Mitidieri, o programa já demonstra resultados, com mais docentes e discentes participando dos eventos e sendo contemplados nesta edição, referentes às participações nas competições no ano de 2024. “Referente à premiação de 2023, investimos R$ 16 milhões; agora, para os participantes de 2024, já ampliamos para aproximadamente R$ 26 milhões, quando somados os professores tutores e estudantes premiados, então foram R$10 milhões a mais de um ano para o outro. Isso significa que houve um empenho maior, uma dedicação e entrega maior, com resultados melhores para a educação”, destacou.

Dos R$ 26 milhões citados pelo governador, R$ 21.470.575,00 são referentes às premiações entregues em outubro de 2024 com Escola Eixo Pódio, Eixo Avanço e Diretoria de Educação Destaque. Somam-se a esses valores os R$ 4,2 milhões das Olimpíadas do Conhecimento, Eventos Científicos e Avie e os R$ 270.000, 00 do Eixo Enem.

Olimpíadas e eventos científicos

No Eixo Olimpíadas e Eventos Científicos, os recursos somados chegaram ao valor de R$ 4.262.000,00, somente na edição de 2024. O programa tem se consolidado anualmente desde 2023, quando foi instituído como política pública de valorização da educação pública sergipana pela Lei nº 9.339, de 13 de dezembro de 2023, evidenciado pelo aumento nos índices de participação e premiação de estudantes sergipanos em competições científicas nacionais e internacionais.

Nesta edição, foram premiados 249 professores e 1.034 estudantes medalhistas individuais ou por equipes, nas 30 Olimpíadas do Conhecimento e nos eventos reconhecidos pelo rol taxativo definido pela Portaria n. 1869/2024/GS/Seduc.

O secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, pontuou que, no ano passado, a premiação foi destinada a 372 alunos e, neste ano, a 1.034, além dos 249 professores e os 100 primeiros colocados do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). “É um incentivo financeiro importante para o aluno. Quem foi ouro conquistou R$ 5 mil, prata, R$ 3 mil, e bronze, R$ 2 mil, e o tutor orientador recebeu o valor compatível com a premiação do seu aluno. Mas o mais importante é que os estudantes percebem que a Ciência, a Matemática, Robótica, História, todas as competências, podem ser exploradas e desenvolvidas”, ressaltou Zezinho Sobral.

Aluno do 2º ano do Centro de Excelência Atheneu Sergipense, Victor Hugo Lacerda, de 16 anos, foi medalhista de ouro nas olimpíadas de Física e de Astronomia em 2024, e acredita que a premiação é um incentivo a mais para investir no seu futuro. “Quero comprar livros e um computador para estudar em casa. Estou muito grato por essa oportunidade”, disse.

Para o professor de Física do Atheneu, Diego Batista, que foi o orientador dos estudantes que participaram da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica, o reconhecimento mostra o comprometimento do Governo do Estado com a educação. “A partir do momento em que o Estado promove essa valorização, estímulo e premiação, oxigena a educação sergipana, fazendo com que o professores, os alunos e as famílias desses alunos, toda a comunidade escolar cresça junto”, enfatizou.

Resultados na Educação Básica

No que se refere ao Eixo de Resultados na Educação Básica, depois de um ano de esforços e dedicação aplicados aos estudos nas salas de aula das escolas da rede pública estadual e dos polos do Programa Pré-universitário, o resultado é exitoso. Até o momento, são mais de 2.000 estudantes com ingresso garantido para as principais universidades, institutos federais e faculdades do estado e do país. Dentre esses, foram homenageados e premiados os estudantes com as 100 melhores notas gerais aprovadas na chamada regular do Sisu UFS e IFS 2025, por meio do Edital nº 11/2025/GS/Seed.

Foram premiados com R$ 5 mil os estudantes que obtiveram as maiores notas de aprovação no Sisu, entre a 1ª e 10ª colocações; R$ 3 mil da 11ª à 50ª, e R$ 2 mil da 51ª à 100ª.

Vinícius Santos, 18, que concluiu o Ensino Médio na Escola Estadual Fausto Cardoso, em Simão Dias, e foi aprovado no curso de Medicina da Universidade Federal de Sergipe (UFS) em Lagarto, foi um dos premiados, e enalteceu a iniciativa do Estado. “Esse apoio é essencial e nos motiva a estudar mais e sermos sempre melhores”, garantiu o estudante.

Além disso, os dez primeiros colocados receberam uma premiação à parte, no valor de R$ 2.000,00, promovida pelo Banco do Estado de Sergipe (Banese). A instituição financeira é a principal parceira da Seduc no fomento às ações preparatórias para o Enem, a exemplo da maior revisão pública do Brasil, que acontece todos os anos na véspera do Exame no Ginásio de Esportes Constâncio Vieira e atende presencialmente cerca de seis mil estudantes com transmissão ao vivo para todo o estado por meio do canal oficial da Educação Sergipe no youtube.

Do Centro de Excelência Manoel Messias Feitosa, em Nossa Senhora da Glória, Isis Maria Santana, 16, foi uma das dez primeiras classificadas no Sisu e foi premiada duplamente, pelo Educação Nota 10 e pelo Banese. “Atribuo minha vitória quase que 100% ao Estado, ao apoio dos meus professores, aos meus colegas e às oportunidades que o governo está oferecendo, assim como ao meu esforço. Hoje, eu sei que o Estado se importa comigo e com os outros alunos, e isso manda uma mensagem muito importante para as próximas gerações”, contou a estudante aprovada no curso de Direito da UFS.

Artes Visuais na Escola

O Educação Nota 10 ainda premiou os estudantes participantes da Exposição ‘Avie! Artes Visuais na Escola’, evento voltado à identificação de talentos da rede estadual de ensino espalhados por todas as regiões do estado.

Em 2024, o projeto completou oito anos e como forma de valorizar ainda mais os jovens talentos, o ‘Avie!’ passou a integrar o rol do Programa Educação Nota 10.

A aluna do 3º ano do Colégio Estadual Dr. Antônio Garcia Filho, 19, localizado em Umbaúba, foi premiada pela primeira colocação no Avie e se sentiu honrada pelo olhar do Estado às artes e criatividade na rede estadual. “Acredito que as novas gerações de artistas se sentirão mais incentivados, porque muitas vezes os artistas não têm esse apoio”, afirmou a estudante, que já trabalha com vendas de quadros de material reciclável e produz ainda peças em escultura, desenho e arte digital.

Foto: Arthur Soares