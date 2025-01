Governo atua rapidamente após parte da Rodovia SE-438 ceder em Capela em decorrência das chuvas

A força-tarefa do Governo do Estado atuou de forma intensiva durante as ações emergenciais do incidente provocado pela forte chuva no município de Capela, que provocou o desmoronamento de parte da Rodovia SE-438, conhecida como Rodovia Santa Clara. Com um volume acumulado de 121,4 milímetros de chuva em apenas 24 horas, o rompimento da rodovia mobilizou diversas secretarias e órgãos da gestão estadual em uma ação emergencial para mitigar os danos e iniciar os trabalhos de recuperação.

O Comitê de Gerenciamento de Crise estadual, formado por órgãos como a Defesa Civil, Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura (Sedurbi), Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP), Corpo de Bombeiros Militar de Sergipe e Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE), coordenou as ações em Capela e em outras regiões afetadas pelas chuvas neste domingo, 12.

Acompanhada do governador Fábio Mitidieri, a equipe técnica esteve no local para avaliar a situação, tomar as medidas emergenciais necessárias e avaliar as intervenções que precisam ser feitas para reparar a rodovia. O Corpo de Bombeiros fez buscas pelas vítimas, encontrando dois corpos. Até o final da tarde, a terceira vítima que estava em um dos veículos que caíram da rodovia após o rompimento ainda não havia sido encontrada. As buscas foram encerradas às 17h, devido à diminuição da visibilidade, e serão retomadas às 5h desta segunda-feira, 12.

Segundo o diretor-presidente do DER/SE, Anderson das Neves, o volume de chuvas foi extremo e a drenagem não suportou, causando o colapso. “Vamos iniciar os estudos para construir uma ponte que atenda às necessidades de segurança e infraestrutura da região”, afirmou.

O DER estima que levará cerca de 20 dias para concluir o planejamento de uma ponte, que deve substituir as manilhas que existiam não resistiram, semelhante ao que aconteceu em Tobias Barreto há dois anos.

O prefeito de Capela, Júnior Tourinho, destacou os esforços conjuntos entre o município e o Estado para atender os moradores afetados. “Tivemos casas alagadas e um impacto muito grande na rodovia. Nossa equipe da Assistência Social está dando suporte, e contamos com a presença do governador e de toda a estrutura estadual para minimizar os danos”, destacou.

Monitoramento

Desde a última sexta-feira, 10, o Governo de Sergipe monitora as chuvas intensas que atingem o estado. A Superintendência Estadual de Proteção e Defesa Civil (Supdec), vinculada à Sedurbi, emitiu alertas meteorológicos indicando a probabilidade de chuvas moderadas a intensas, acompanhadas de raios, trovões e ventos fortes, com volumes que chegaram a 85 mm já na noite de sexta.

A Defesa Civil orientou a população a evitar áreas de risco, não se abrigar debaixo de árvores ou marquises, e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Em caso de emergência, os números disponíveis são 193, para o interior, e 199, para a capital.

O superintendente da Defesa Civil estadual, tenente-coronel Luciano Queiroz, destacou as ações preventivas e emergenciais adotadas diante das intensas chuvas que atingem o estado de Sergipe. Desde o recebimento de alertas meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) e de instituições locais, equipes foram colocadas de prontidão há três dias para monitorar a situação por meio de um aplicativo do Governo do Estado.

“Em Capela e Japaratuba, municípios bastante afetados, enfrentamos situações complicadas. Capela já acumulou 187 milímetros de chuva entre sexta e sábado, e Japaratuba quase 200 milímetros em pouco tempo. Estamos em contato constante com os coordenadores municipais da Defesa Civil para monitorar os problemas causados pelas chuvas, que atingem todo o estado de Sergipe, embora de forma variada. A previsão indica continuidade das chuvas até segunda-feira. Vamos seguir acompanhando para avaliar se haverá agravamento da situação”, detalhou Luciano.

Próximas medidas

Além de Capela, municípios como Japaratuba, Boquim, Laranjeiras e Pacatuba também registraram transtornos, incluindo deslizamentos de terra e alagamentos. Em algumas regiões, eventos previstos para o fim de semana, como o SE Mapping, em Aracaju, foram cancelados devido às chuvas.

Uma nova reunião do Comitê de Gerenciamento de Crise será realizada nesta segunda-feira, 13, no Palácio dos Despachos, na capital, para avaliar os danos e planejar as ações de recuperação nas áreas afetadas.

Foto: Igor Matias