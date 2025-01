Governo do Estado autoriza convocação de mais 165 profissionais para compor a equipe do Huse

O Governo do Estado autorizou a convocação de mais 165 profissionais do Processo Seletivo Simplificado (PSS 01-2023) para compor a equipe do Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse). O anúncio ocorreu nesta quarta-feira, 15. Destes, 50 são enfermeiros, 100 são técnicos de enfermagem e 15 farmacêuticos que seguem critérios do cadastro reserva.

A convocação dos profissionais contribuirá para um melhor dimensionamento da unidade a fim de promover um atendimento ainda mais qualificado aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, a contratação dos novos profissionais irá possibilitar mais celeridade no atendimento. “O nosso objetivo é atender às necessidades da população e assegurar a qualificação dos serviços assistenciais da nossa rede hospitalar. Estamos sempre em diálogo com o Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe (Coren) e pensando sempre no melhor para os nossos usuários e profissionais. Essa contratação dará muito mais dinamismo e celeridade na assistência. Todos saem ganhando”, reforçou o secretário.

O presidente do Conselho Regional de Enfermagem (Coren), Marcelo Azevedo, agradeceu a parceria com o Governo do Estado e reforçou a importância do alinhamento em benefício da população. “Agradeço a sensibilidade do governador Fábio Mitidieri e do secretário Cláudio. Esta é uma luta antiga, em que realizamos reuniões e, finalmente, o tão sonhado quantitativo de profissionais foi liberado”, disse.

Foto: Ascom SES