Governo do Estado firma parceria e levará unidade móvel do Hospital de Cirurgia aos municípios

Com o intuito de ampliar o acesso ao atendimento especializado voltado à prevenção e ao combate aos cânceres de mama e colo de útero, o Governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM), firmou uma parceria com o Hospital de Cirurgia (HC) para a utilização da Unidade Móvel de Saúde em ações nos municípios sergipanos. A primeira ação aconteceu nesta quinta-feira, 23, em Riachuelo e contou também com a presença do Ônibus da Mulher.

Durante os atendimentos itinerantes, foram disponibilizados exames e consultas com especialista, com foco no atendimento à população feminina em situação de vulnerabilidade social. Foram oferecidas ainda orientações técnicas sobre a prevenção e o combate aos cânceres de mama e colo de útero, neoplasias que mais matam mulheres no mundo.

A Unidade Móvel de Saúde do HC foi projetada para levar saúde de qualidade diretamente a quem mais precisa. Equipado com sala de mamografia, sala de comando, consultório médico, sala de ultrassonografia, sala de coleta e triagem e área externa para conforto na espera. No total, serão realizadas 14 ações, com previsão de 100 exames cada. Com isso, a previsão é garantir o atendimento de aproximadamente 1.400 mulheres.

Com a iniciativa, a SPM reforça o desenvolvimento de políticas e programas temáticos, com foco na saúde da mulher. “O atendimento itinerante por meio da utilização da unidade móvel de saúde, constitui uma estratégia eficaz e necessária para promover o acesso à saúde integral da mulher, principalmente para o rastreamento de câncer de mama e colo do útero. E é mais essencial ainda em comunidades localizadas em áreas de difícil acesso geográfico e com infraestrutura limitada”, destacou a secretária da SPM, Danielle Garcia.

A promoção da saúde feminina, incluindo a prevenção e o diagnóstico precoce dos cânceres de mama e de útero, também estão diretamente relacionados aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) estabelecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU). “Essa iniciativa da SPM para ampliação da oferta dos serviços de saúde da mulher representa uma ação positiva na articulação com a Rede para melhoria na cobertura de serviços diagnósticos e, consequentemente, a melhoria nos indicadores de saúde da mulher”, evidenciou a diretora de Saúde e Bem-estar da SPM, Viviane Goston.

Ação aprovada

A iniciativa da SPM foi aprovada pelas mulheres moradoras de Riachuelo. “Eu fiz a mamografia, um exame muito importante para todas as mulheres, aproveitando essa ação do Governo do Estado. Estamos muito felizes por ter esse privilégio de ter acesso a esses exames sem precisar sair da nossa cidade”, afirmou a contemplada Maria Janailde.

A artesã Maria José também aproveitou a ação da SPM para cuidar da saúde. “Vim fazer o meu exame de mama, pois há quatro anos que eu não fazia. Esse projeto da Secretaria da Mulher do Governo do Estado é maravilhoso, porque nós estávamos precisando muito desses exames”, salientou.

Já a técnica de enfermagem Maria Luzia realizou o exame ginecológico. “Aproveitei para realizar a transvaginal. Ações como essa, onde são disponibilizados diversos exames preventivos, são muito importantes para que, em caso de diagnóstico, aumente a chance de cura”, pontuou.

Ônibus da Mulher

Além dos serviços de saúde, a SPM também realizou atividades no Ônibus da Mulher enquanto as pacientes aguardavam os atendimentos. Entre elas, roda de conversa sobre educação financeira e enfrentamento à violência contra a mulher (incluindo a distribuição de material informativo). Também foram destacadas os projetos e ações da SPM disponíveis para as mulheres, a exemplo do CMais Mulher, detalhando os critérios para participar e reforçando que está ocorrendo uma nova etapa de inscrições abertas.

Próxima ação

A próxima ação da SPM com a Unidade Móvel de Saúde do Hospital de Cirurgia será nos dias 29 e 30 de outubro em Lagarto, ofertando todos os serviços citados para as mulheres do município.

Foto: Ascom/SPM