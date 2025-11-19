Governo do Estado homologa concurso público para orientador social da Fundação Renascer

O governador Fábio Mitidieri homologou, nesta terça-feira, 18, o resultado do concurso público para o cargo de orientador social da Fundação Renascer. A seleção integra o conjunto de ações do Governo do Estado voltadas ao fortalecimento das políticas de proteção à criança e ao adolescente em situação de risco pessoal e social.

O concurso prevê o provimento de 25 vagas para agente socioeducativo, cargo de nível médio, e sete vagas para orientador social, que exige nível superior, distribuídas entre as áreas de Serviço Social, Pedagogia e Psicologia. A Fundação Renascer é vinculada à Secretaria de Estado da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic) e atua diretamente na execução da Política Estadual de Assistência e Proteção à Criança e ao Adolescente em Sergipe.

Para viabilizar os dois concursos, o Governo de Sergipe criou novos cargos na estrutura da Fundação e consolidou as carreiras do Sistema Socioeducativo por meio de lei estadual. Os aprovados para orientador social ingressarão na carreira com vencimento inicial de R$ 3.308,76, enquanto os agentes socioeducativos terão vencimento inicial de R$ 2.582,83. Em ambos os cargos, foram reservados 20% das vagas para pessoas com deficiência (PcD) e 10% para candidatos afrodescendentes, reafirmando a política estadual de inclusão.

Durante a homologação, o governador destacou o avanço da agenda de concursos públicos e o compromisso da gestão em fortalecer áreas essenciais para a população. “Hoje, estamos homologando o concurso de orientador social da Fundação Renascer, com vagas para assistentes sociais, pedagogos e psicólogos. Já o concurso para agente socioeducativo segue na fase final de investigação social. Este é o terceiro avanço de hoje: já tivemos a posse da Agrese, a nomeação de novos procuradores e agora a homologação na Renascer. É compromisso cumprido”, afirmou Fábio Mitidieri.

A secretária de Estado da Administração, Lucivanda Nunes, reforçou que a seleção contribui para qualificar o atendimento prestado aos jovens acolhidos nas unidades socioeducativas. “Com a homologação, o concurso para orientador social avança para as próximas etapas administrativas, enquanto o concurso para agente socioeducativo caminha para a fase final”, ressaltou.

O presidente da Fundação Renascer, Samuel Barreto, celebrou a homologação e enfatizou o impacto positivo dos novos profissionais na construção de políticas transformadoras. “É mais uma etapa concluída. O governador demonstra compromisso com os adolescentes em conflito com a lei, preocupado em assegurar um serviço de qualidade que vise ao futuro deles. Com este concurso, chegam profissionais de Psicologia e Serviço Social que irão contribuir muito como orientadores desses jovens. A Fundação tem avançado, inclusive com a implantação da semiliberdade residencial, uma inovação no Brasil. Os novos orientadores serão fundamentais nesse trabalho”, afirmou.