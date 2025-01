Hemose registra um aumento modesto nas doações em 2024 e reforça necessidade de novos doadores

O Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose) registrou um aumento nos atendimentos e doações de sangue realizadas em 2024, totalizando 37.543 cadastros e 29.539 coletas efetivadas, o que representa um crescimento de 8% em relação ao ano de 2023. No entanto, o Hemose reforça a necessidade de aumentar o número de doadores. A unidade é responsável por 90% do sangue e dos demais hemocomponentes distribuídos aos hospitais, maternidades públicas e unidades conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS).

Jacielen Santos Amorim, 26 anos, decidiu se tornar doadora de sangue após a cirurgia da avó. Ela contou que durante esse período de internamento percebeu a necessidade de muitos pacientes que aguardam transfusão sanguínea. “A doação é algo tão simples e rápido e o próprio organismo repõe todo o sangue doado. Acredito que pequenos gestos, que podem beneficiar membros da nossa família ou estranhos, nos tornam melhores a cada dia”, ressaltou a doadora.

De acordo com a superintendente do Hemose, a biomédica Fernanda Fraga, o aumento das doações em 2024 foi impulsionado por iniciativas do Centro de Hemoterapia para fortalecer as doações, pela abertura de novos leitos hospitalares e pela realização de cirurgias na rede, reafirmando o compromisso do Governo do Estado com a saúde pública em Sergipe.

“Tivemos um ano bastante movimentado, com a realização de novos procedimentos de alta complexidade em todo o estado e a abertura de três agências transfusionais, o que termina impactando a doação de sangue, que precisa acompanhar essa nova realidade. Esses números mostram que os sergipanos se mantêm solidários em doar e ajudar”, destacou a gestora, reforçando que a adesão da população à causa é fundamental.

Ações e conscientização

Segundo avaliação da Gerência de Ações Estratégicas, o comparecimento de pessoas para doar sangue destaca a importância das ações continuadas de conscientização, como palestras realizadas em instituições de ensino e visitas técnicas em parcerias com universidades e escolas técnicas de cursos profissionalizantes que mobilizam seus públicos para a doação. Para a assistente social da Captação, Anabela Maurício de Santana, os números precisam aumentar este ano.

“Intensificamos o trabalho junto aos parceiros e doadores, que responderam de forma positiva. Assim, conseguimos atender à demanda transfusional nos hospitais do estado. As doações são oriundas de iniciativas de voluntários fidelizados, que doam em intervalos orientados pelo serviço de hemoterapia — os homens a cada dois meses e as mulheres a cada três meses —, além das campanhas realizadas ao longo do ano. Em 2025, será essencial elevar ainda mais o número de doações para manter o atendimento da hemorrede”, frisou a profissional.

Rede hospitalar

O Hemocentro de Sergipe realiza a captação, coleta, análises sorológicas, testes de compatibilidade, fracionamento e distribuição do sangue e dos hemocomponentes para a hemorrede de Sergipe, composta por 37 unidades de saúde, incluindo o Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse), hospitais regionais e maternidades no estado. Esse sangue atende pacientes em tratamentos oncológicos, com aplasias medulares, anemias crônicas, transplantados, além de cirurgias cardíacas, ginecológicas, ortopédicas, entre outras.

Critérios

Para doar sangue, é preciso estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 kg, comparecer ao órgão bem alimentado e portar um documento de identificação original e oficial. Na noite anterior à doação, o indivíduo deve dormir pelo menos seis horas e não ingerir bebidas alcoólicas nas últimas 12 horas. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones: (79) 3225-8019 e 3225-8039.

