II Caminhada do Circuito Integrado da Saúde reúne público e conscientização sobre doenças crônicas

Com o objetivo de sensibilizar a população sobre a prevenção de doenças crônicas, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou neste sábado, 7, a II Caminhada do Circuito Integrado da Saúde. A campanha, que busca enfrentar as Doenças e Agravos Não Transmissíveis (Dant), teve como tema ‘Do primeiro ao último passo: mais saúde para os sergipanos’. A caminhada partiu do Farol da Orla de Atalaia e seguiu até o estacionamento da Passarela do Caranguejo, foi organizada pela Diretoria de Atenção Primária à Saúde (Daps) e contou com o apoio das secretarias da Assistência Social, Inclusão e Cidadania (Seasic), Comunicação Social (Secom) e Esporte e Lazer (Seel).

Durante todo o percurso, os participantes aproveitaram as atrações musicais e receberam materiais educativos sobre alimentação saudável, controle do estresse e a importância de check-ups médicos. No final do percurso da caminhada, foram ofertadas consultas médicas por meio da Carreta do Homem; testes rápidos de sífilis, HIV/Aids e hepatites B e C, na Unidade Móvel ‘Fique Sabendo; aferição de pressão arterial; glicemia capilar; avaliação nutricional e orientações sobre higiene oral e saúde bucal.

Segundo a referência técnica da Saúde do Homem da SES, Lanay Laurentino, a caminhada, sendo uma atividade física de baixo impacto, é fácil de realizar e pode ser adaptada a diferentes níveis de condicionamento físico. “Além de ser uma forma acessível de se exercitar, a prática regular da caminhada contribui para a prevenção de doenças crônicas, como diabetes tipo 2, hipertensão e obesidade”, explicou.

O evento atraiu um grande público em prol da conscientização sobre a importância da prevenção de doenças crônicas. “A caminhada não só nos incentiva a adotar hábitos mais saudáveis, mas também fortalece o senso de comunidade. Além de ser uma oportunidade de nos exercitarmos juntos e cuidarmos da nossa saúde”, afirmou a professora aposentada, Dilma da Silva Santos, de 71 anos.

Além dos benefícios físicos, a atividade contribui significativamente para a saúde mental. A interação social, o contato com a natureza e a liberação de endorfina durante a caminhada, tudo isso promove o bem-estar emocional. “Sinto que, ao caminhar, consigo relaxar e me desconectar do estresse do dia a dia. Essa ação é de suma importância para todas as idades, não só pela caminhada, mas pelos exames ofertados”, compartilhou Larissa Andrade, de 26 anos, que foi à caminhada com familiares.

Doenças Crônicas

As doenças crônicas são condições de saúde de longa duração que geralmente progridem lentamente e podem afetar significativamente a qualidade de vida. A prevenção e o manejo dessas condições envolvem a adoção de hábitos saudáveis, como alimentação equilibrada, atividade física regular e acompanhamento médico contínuo, é o que explicou o presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes/Regional e diretor técnico do Centro de Diabetes de Sergipe, Raimundo Sotero de Menezes Filho.

“Entre as mais comuns estão a diabetes tipo 2, caracterizada pela resistência à insulina e níveis elevados de glicose no sangue; a hipertensão arterial, que é o aumento da pressão nas artérias e pode levar a complicações cardiovasculares; a obesidade, que resulta do acúmulo excessivo de gordura corporal e está associada a diversos problemas de saúde; e as doenças cardiovasculares, que incluem condições como infarto e acidente vascular cerebral (AVC)”, finalizou Sotero.

