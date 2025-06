Menina de 9 anos morre vítima de dengue em Tobias Barreto; até o momento foram confirmados seis casos

Uma menina de 9 anos, identificada como Adriele Geovana, morreu vítima de dengue hemorrágica na cidade de Tobias Barreto. A informação foi confirmada neste domingo (08), pela Prefeitura Municipal.

Em nota a prefeitura do município diz que “em nome de toda a gestão municipal, expressamos nossa solidariedade à família e amigos, aos quais estamos prestando todo apoio neste momento de imensa dor”.

A secretaria de saúde do município informou ainda que até o momento, foram confirmados seis casos positivos de dengue no município neste ano de 2025, incluindo este caso.

A nota diz ainda que a Secretaria de Saúde tem atuado no combate ao mosquito e pede que a população se engaje para evitar que o aedes aegipty se multiplique. “Além da visita padrão, foi realizada uma nova visita na casa e no bairro de todos os pacientes com casos positivos de dengue, com o objetivo de detectar focos, prevenir e conscientizar ainda mais. Além disso, ampliaremos ainda mais a campanha municipal de conscientização”.

Foto: Freepik