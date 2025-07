Ministro Alexandre Padilha visita obras dos hospitais de tratamento oncológico em Aracaju e Lagarto

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, e o ministro Márcio Macedo, da Secretaria Geral da Presidência da República, reuniram-se, nesta segunda-feira (15), em Brasília, com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, para tratar do fortalecimento da rede de tratamento oncológico no estado.

Para reforçar as tratativas, os três deverão visitar, na sexta-feira (18), as duas unidades em construção: o Hospital do Câncer, em Aracaju, e o Hospital do Amor, em Lagarto, centro-sul sergipano.

Em fase de conclusão, as unidades atenderão pacientes de todo o estado e regiões vizinhas, como Bahia, Pernambuco e Alagoas, segundo Fábio. A expectativa é formar uma rede integrada entre a capital e interior, ampliando a oferta de atendimento especializado com humanização e alta qualidade. “São notícias boas e positivas. Com o apoio do Ministério da Saúde vamos vencer pautas históricas”, acrescentou Mitidieri.

A reunião também contou com o senador Alessandro Vieira, a deputada federal Katarina Feitoza e do secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri.

Foto: Luiza Frazão/Ministério da Saúde