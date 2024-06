Fábio Mitidieri e André Moura se cumprimentam no Arraiá do Povo e expõem que há unidade política

A noite de São Pedro no Arraiá do Povo, na Orla de Atalaia, desfez informações políticas e mostrou que não existe rompimento de qualquer forma entre o governador Fábio Mitidieri (PSD) e o ex-deputado federal André Moura (União Brasil), que tiveram um encontro informal e celebrando o São Pedro com, a família e amigos.

Como bem disse o portal Folha de Sergipe, em tom informal, “diferente dos políticos que estão utilizando os palcos dos festejos juninos para pular, dançar e cantar, como se desejassem substituir os verdadeiros artistas. O encontro entre o governador Fábio Mitidieri e o ex-deputado federal André Moura, em plena festa de São Pedro serviu para mostrar aos desavisados que a relação política entre eles vai muito, bem obrigado”.

O portal acrescenta que “foi um encontro com demonstração de maturidade, transmitindo que Mitidieri e André estão conscientes do que estão fazendo, e onde desejam chegar. Sem ôba-ôba, sem pressão, sem ódio e sem confusão. Eles estão construindo um caminho que poderá desaguar numa surpreendente conciliação”.

Com fotos – Por falar em conciliação, repercutiram bastante as fotos da pré-candidata Yandra Moura ao lado dos vereadores Nitinho Vitalle e Ricardo Vasconcelos.

Sem desrespeitar as decisões políticas que cada um venha a adotar num futuro não muito distante.

Yandra tem feito uma campanha limpa e propositiva, e tem buscando manter uma boa relação com todos eles. Inclusive com Danielle e Katarina que estão também posicionadas como pré-candidatas. (conclui o portal)

Deu Força – Na realidade o ex-deputado federal André Moura (UB) deu força às pretensões do grupo político, em ter candidato a prefeito de Aracaju, comunicou isso ao governador Fábio Mitidieri, e conseguiu o apoio imediato do ex-governador Belivaldo Chagas (Podemos), corroborando com a indicação da filha, deputada federal Yandra Moura para disputar a prefeitura de Aracaju.

Desde que houve a primeira reunião da Base Aliada, que o União Brasil já pretendia lançar candidatura à prefeita, tendo como principal nome o de Yandra Moura, pela sua desenvoltura eleitoral durante o pleito para deputada federal e promoveu seu lançamento a candidata à Prefeitura com o apoio de todos, mas observação contraria daqueles que também pretendia ser candidatos para iria esperar por decisão da maioria, já bem definida.

Yandra está muito bem nas pesquisas qualitativas, é um nome para chegar ao segundo turno e ter impressionado com o seu trabalho, sem que o deputado André Moura e o governador Fábio Mitidieri tenham exposto qualquer tipo de dissidência que possa prejudicar o bloco, embora ainda se espere definições até o final de juho. (Por Diógenes Brayner, no portal Faxaju Online)