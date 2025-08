Mitidieri defende interesses de Sergipe em reuniões com presidente Lula e governadores do Nordeste

O governador de Sergipe, Fábio Mitidieri, participou nesta terça-feira, 5, da Assembleia Geral do Consórcio Nordeste, realizada em Brasília, e de um almoço com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que reuniu os chefes dos Executivos estaduais da região. Em ambos encontros, temas estratégicos para o desenvolvimento regional foram debatidos, com destaque para a defesa das exportações nordestinas diante das tarifas anunciadas pelos Estados Unidos e para a atuação unificada dos estados da região na 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima (COP30), em novembro deste ano, em Belém.

Durante o almoço com o presidente Lula, no Palácio do Itamaraty, sede do Ministério das Relações Exteriores, os governadores trataram da preocupação com os impactos do aumento de tarifas de importação norte-americanas sobre setores importantes para a economia nordestina, como frutas, pescado e minérios. Fábio e os demais líderes regionais manifestaram apoio às articulações do governo federal para tentar reverter ou mitigar os efeitos do chamado ‘tarifaço’, especialmente sobre os empregos e a renda das populações mais vulneráveis. Entre as medidas em análise estão incentivos fiscais, ampliação de crédito e compras governamentais para proteção das empresas exportadoras.

“O Nordeste não pode pagar a conta de disputas comerciais internacionais. É preciso proteger os empregos da nossa gente e garantir que setores estratégicos, como frutas, pescado e sal, tenham respaldo do governo federal diante desse tarifaço anunciado pelos Estados Unidos”, destacou o governador de Sergipe.

Já na reunião do Consórcio Nordeste, Fábio Mitidieri acompanhou a apresentação dos principais projetos da entidade para o segundo semestre, com destaque para a digitalização da economia nordestina e a transição ecológica. O Banco Mundial apresentou um estudo inédito que propõe posicionar o Nordeste como potência global em economia digital de baixo carbono, com investimentos em infraestrutura, qualificação profissional e captação de capital para instalação de data centers e expansão da conectividade. O governador apoiou a proposta e destacou a importância de ações integradas para potencializar as vocações naturais e energéticas da região.

Outro ponto relevante foi a construção de uma agenda regional comum para a COP 30, com a realização da COP Nordeste nos dias 18 e 19 de setembro, em Fortaleza, e oficinas estaduais para formular o Plano de Transformação Ecológica do Nordeste. A ideia é levar à conferência do clima um posicionamento unificado dos estados nordestinos sobre temas como transição energética, conservação da Caatinga, economia verde e justiça climática.

“O Nordeste tem todas as condições de liderar a transição energética no Brasil, com energia limpa, gente qualificada e potencial natural. O plano de transformação ecológica e a COP Nordeste são passos importantes para levarmos uma agenda robusta à COP 30”, ressaltou Fábio.

Acompanhado do secretário Especial de Planejamento, Orçamento e Inovação, Júlio Filgueira, o governador do estado também participou das discussões sobre a regulamentação do Programa de Promoção do Equilíbrio Fiscal dos Estados (Propag), em especial os vetos presidenciais e seus impactos nos estados menos endividados, como Sergipe. A proposta do Consórcio é apoiar a derrubada de vetos que limitam os investimentos estaduais e impedir retrocessos no novo regime fiscal.

A programação incluiu ainda informes sobre a missão do Consórcio ao Oriente Médio – da qual participou o vice-governador e secretário estadual de Educação, Zezinho Sobral –, com foco em captação de investimentos estrangeiros, e ações conjuntas em áreas como assistência social, agricultura familiar e exportações sustentáveis. Fábio Mitidieri reforçou o compromisso de Sergipe com o fortalecimento da atuação integrada dos estados nordestinos e com a defesa de pautas que promovam o desenvolvimento inclusivo, sustentável e inovador da região.

Para o governador, a união dos governadores fortalece a voz do Nordeste junto ao governo federal e ao mercado internacional. “Sergipe está comprometido com uma agenda de desenvolvimento que seja digital, sustentável e socialmente justa”, frisou.