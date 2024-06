MP discute superlotação de pediatrias e volta pedir a SES expansão de leitos de UTI’s para a em estado grave

A superlotação das unidades pediátricas continua sendo monitorada com prioridade pelo Ministério Público de Sergipe. Em audiência realizada nesta semana, o Conselho Regional de Medicina (Cremese) atualizou o número de pacientes pediátricos a espera de leitos de tratamento intensivo (UTI): são 31 crianças em estado grave aguardando por UTI – sendo 15 no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse), 08 no Hospital da Criança, 07 no Hospital Santa Isabel e 02 no Hospital Municipal Fernando Franco, conforme relatório apresentado pela entidade médica.

Durante a audiência, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) foi questionada sobre as medidas adotadas para prestar assistência a todas as crianças na fila por leitos de UTI. A Secretaria afirmou que foram abertos essa semana 10 leitos intensivos junto ao Hospital Universitário de Aracaju (HUA), e acrescentou que houve a ampliação de 5 leitos de caráter semi-intensivo no Hospital Santa Isabel, totalizando 15 leitos semi-intensivos naquela unidade.

A Promotora de Justiça Alessandra Pedral (9ª Promotoria de Justiça dos Direitos à Saúde) avaliou com insatisfatória a resposta da SES. “A criação de 10 vagas de UTI pediátrica no HUA anunciada nesta audiência, é insatisfatória para a demanda de 31 crianças/bebês em fila de espera por estes leitos. Foram reportados casos de bebês em situação de extrema gravidade e o Estado tem que providenciar a abertura urgente de mais leitos de UTI pediátrica, a fim de que tenham assistência adequada. Essa medida precisa ser efetivada e, infelizmente, providências tardias e ainda insuficientes contribuem para agravar o problema. Salvar vidas é questão de urgência e prioridade”.

A Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju também foi questionada a respeito do atendimento na unidade Fernando Franco, onde havia fila de 15 pacientes no aguardo por leitos de enfermaria. Na audiência, a representante da pasta informou que houve redução do quantitativo de pacientes, em razão da rotatividade de leitos, e afirmou que há leitos de observação disponíveis para os casos de menor gravidade. Além disso, a SMS manterá o “gripário” aberto aos finais de semana para atendimento dos casos menos complexos, funcionando das 07 às 18hs, durante este período de sazonalidade.

Novas fiscalizações serão realizadas com o apoio do Conselho Regional de Medicina com o intuito de reavaliar este cenário após a ocupação dos novos leitos, e uma nova audiência ficou ajustada para o dia 12 de junho, quando a SES foi instada a apresentar outras medidas para expansão dos leitos de UTI pediátrica.

Com informações do MPE