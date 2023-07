MPSE e Seduc avançam na discussão sobre o ensino profissionalizante na educação pública de Sergipe

Os diálogos pela implementação do ensino profissionalizante no ensino público de Sergipe vêm avançando e desenhando um cenário positivo para o futuro. Em mais uma reunião promovida pelo Ministério Público de Sergipe (MPSE), por meio do Centro de Apoio Operacional dos Direitos à Educação e da 6ª Promotoria de Justiça dos Direitos do Cidadão, com o Vice-governador e Secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, houve alinhamentos significativos para possibilitar a aprendizagem profissional entre alunos do ensino médio da rede estadual, um desejo de todas as partes envolvidas na discussão.

O Diretor do CAOp da Educação, Promotor de Justiça Orlando Rochadel, enalteceu os avanços após a reunião. “Foi um encontro bastante proveitoso, onde discutimos várias obras de ampliação para as escolas estaduais, incluindo o Centro Educacional Vitória de Santa Maria. As coisas estão caminhando, sobretudo nessa abordagem específica do ensino profissionalizante, que é uma iniciativa importante para o funcionamento efetivo das escolas como um todo. Nossas reuniões têm sido cheias de ideias, com encaminhamentos, e em breve anunciaremos novidades muito boas”, avaliou.

O Vice-governador endossou o discurso e prometeu anúncios importantes em breve. “Nessa parceria que a gente tem com o Ministério Público de Sergipe, é sempre importante ofertar cada vez mais espaços para a educação pública. Não só qualificar o aprendizado, mas também gerar novas opções. Na reunião de hoje, por exemplo, avançamos na parte da profissionalização do estudante do ensino médio, trabalhando sua inserção no mercado de trabalho. Será um trabalho com o objetivo em áreas mais carentes, vulneráveis, de maior sensibilidade social. Que a gente possa criar uma condição favorável a todos aqueles que lá estão, de ter as oportunidades que todos têm, independente da sua localidade. Estamos na expectativa de, em breve, concretizar essas ideias”, pontuou Zezinho Sobral.

Em relação a expansão física de algumas escolas, os projetos se encontram em etapa burocrática, mas seguem fluindo, conforme destacou o Diretor de Engenharia da Seduc, Valdir Pinto. “Estamos trabalhando bastante no projeto de reforma e ampliação do Centro Educacional Vitória de Santa Maria, para continuar ofertando dignidade para os alunos daquela região. As obras estão em discussão e nossa expectativa é que o mais rápido possível possamos dar o pontapé nessa parte prática”, frisou.

