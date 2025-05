No encontro com políticos, governador Fábio Mitidieri chama o ex-deputado André Moura de “meu senador”!

Por Diógenes Brayner

O governador Fábio Mitidieri (PSD), empolgado com a abertura da Vila do Forró, disse: “O maior arraiá à beira-mar do Brasil já começou e estou feliz demais em ver nossa cultura tomando conta da Orla de Atalaia, com tanta alegria, música boa e tradição!”

E aproveitou para convocar a população: “Bora aproveitar que o São João em Sergipe é arretado demais”!

Fábio Mitidieri fez as honras e abriu oficialmente a festa, que atraiu 32 mil pessoas, inclusive políticos de toda tendência a região, que ficaram ao lado dele nessa festa que impressiona o Nordeste.

“Senador” – Em um desses encontros políticos chamou à atenção a conversa rápida entre Fábio Mitidieri e o ex-deputado federal André Moura. O encontro dos dois foi uma festa. No inicio André diz: “estamos na abertura do maior São João do Brasil, tendo como responsável por tudo isso, esse ‘cara’ aqui, meu governador”.

Imediatamente Fabio retribui com a frase: “fala meu senador”. Em seguida os dois conversam sobre a importância dos festejos para Sergipe, em termos de desenvolvimento turístico, cultural, comercial e anunciam a presença de investidores, inclusive já para o próximo ano. Ao concluir o encontro os dois se cumprimentam dando-se as mãos: “meu governador!”, disse André, “meu senador!”, disse Mitidieri.

Outras lideranças políticas, de vários partidos, estiveram no início dos festejos juninos em Aracaju, ao lado do governador Fábio Mitidieri, todos eles vestidos a caráter, com animação a mil e formando um bloco que dançava e cantava músicas juninas. Fábio Mitidieri também teve encontro com o senador Alessandro Vieira (MDB) e comemoraram a realização da festa com a mesma euforia.