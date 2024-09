Núcleo de Inovação será um aliado na produção de conteúdos educacionais e acesso à educação híbrida

A rede estadual de ensino passará a contar, nos próximos dias, com o primeiro Núcleo de Inovação (NI) da Rede de Inovação para a Educação Híbrida (RIEH) em Sergipe. O núcleo é um espaço destinado à produção de conteúdos multimídia para a formação de professores e aprendizagem de alunos por meio das tecnologias digitais, contribuindo para a implementação da educação híbrida.

O estúdio recebeu investimentos em torno de R$ 240 mil do governo federal na aquisição de equipamentos e de infraestrutura e já funciona em caráter experimental, exclusivamente para professores, gestores escolares e alunos, no Complexo Administrativo e Pedagógico da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (Seduc), em Aracaju.

O secretário de Estado da Educação e da Cultura, Zezinho Sobral, acompanhado do secretário-executivo da Seduc, Marcel Rezende, visitou as instalações do Núcleo de Inovação nesta quarta-feira, 11, e conheceu o estúdio e o ambiente virtual já construídos por técnicos sergipanos. “É um passo importante para a educação híbrida de Sergipe. Estamos estreando esse estúdio, com uma acústica muito boa, todo preparado com equipamento, iluminação. Tem também um equipamento de edição e preparação de imagens, para que tenhamos qualidade e excelência. Estamos produzindo conteúdos por professores para os nossos alunos sergipanos com tecnologia de ponta. O ambiente virtual vai ofertar e ampliar inúmeras possibilidades de aprendizagem”, destacou.

Em salas amplas, o estúdio de altíssima tecnologia tem todas as ferramentas para gravações e edições de conteúdo, como câmeras de alta tecnologia em fibra ótica com 360 graus, telas touch com reprodução em alta definição, microfones, teleprompter, tela chroma key, rebatedores de luz, iluminação, acústica, sala aquário com equipamentos e softwares de edição, salas pedagógicas.

Já são 22 núcleos de inovação entregues pela Rede de Inovação para Educação Híbrida, e é prevista a inauguração de espaços multimídias de aprendizagem como esses nas 24 unidades federativas aderentes à rede até 2025.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

Para além dos estúdios, o Núcleo de Inovação também terá o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) com salas virtuais para os alunos e para formação de professores, construído pela Seduc. O aluno terá acesso ao AVA, que disponibilizará, além de videoaulas, de todo o material do Pré-universitário do Governo de Sergipe, dos programas de governo e salas virtuais administradas pelos professores sergipanos.

A diretora do Serviço de Tecnologias Educacionais e Curadoria, Sarah Karinine, explica que para a escola ter acesso, faz-se necessário aderir oficialmente ao Núcleo de Inovação. Feita a adesão, a gestão escolar informará quantas salas virtuais deverão ser criadas, quem são os professores e quantos alunos. “Nós iremos enturmar e virtualizar a sala fixa. Os professores terão suas turmas espelhadas no ambiente virtual em salas seguras, onde tudo é feito e registrado. Os professores vão decidir o que eles disponibilizarão, e não será tirado o mérito da presencialidade do professor. É mais uma tecnologia disponível e canais de aprendizagem”, explicou.

De acordo com a coordenadora de Educação a Distância, Formação e Tecnologias Educacionais (Cefor), Clotildes Farias de Souza, a produção de conteúdo de aprendizagem genuinamente sergipano e com alta tecnologia era uma demanda antiga da rede estadual, e que a inauguração do Núcleo de Inovação só tem a ocupar essa lacuna. “Sergipe produzirá seu próprio material e disponibilizará videoaulas e conteúdos no ambiente virtual de aprendizagem seguro, gerido pelo Estado. Estamos trabalhando com o Departamento de Educação a parte pedagógica, com o Pré-Universitário e com a Assessoria de Tecnologia e Informação da Seduc, que nos dará suporte de tudo que foi construído por eles, visando ao compartilhamento de produção e acesso aos conteúdos”, destacou.

Foto: Silvio Oliveira