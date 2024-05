Paralisação dos professores é mantida e Sintese diz que “a gente espera que o governo reabra negociação”

Após o Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (TJSE) acatar nesta terça-feira (21), o pedido liminar apresentado pelo Governo do Estado, por intermédio da PGE-SE, para suspender a paralisação anunciada pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), prevista para os próximos dias 22, 23 e 24, o Sindicato mantém a paralisação, alegando que não foi notificado da decisão.

A categoria está reunida desde as primeiras horas desta quarta-feira (22) em frente ao Palácio dos Despachos, na Avenida Adélia Franco, em Aracaju.

Sobre o movimento de hoje, o presidente do Sintese, professor Roberto Silva, diz que “nós não fomos notificados, portanto a paralisação está mantida. Com relação à posição do governo que a negociação está mantida, não condiz com a realidade. O que a gente recebeu de informação na última audiência é que o governo não tinha nada a ofertar aos professores em relação à nossa pauta de reivindicação. O que a gente espera com esses três dias de paralisação é que o governador reabra a negociação, apresente proposta efetiva para o magistério”.

As reivindicações da categoria são: descongelamento da GATI (Gratificação de Tempo Integral), do Triênio e de gratificações fixas reajustáveis, que estão há dois anos congeladas; garantia da recuperação do poder aquisitivo do Magistério Público Estadual, em relação as perdas salariais acumuladas, no período de 2012 até 2024; melhorias nas condições de trabalho e nas estruturas físicas das escolas; retorno dos auxílios internet e tecnológico e convocação de concurso público para Rede Estadual de Ensino, já são 12 anos sem concurso.