EXTRA: Oposição se reúne em Itabaiana para decidir sobre novo partido e candidatura ao Governo

Diógenes Brayner – diogenesbrayner@gmail.com

O bloco da oposição em Sergipe reuniu-se, nesta sexta-feira (19), no período da tarde, para tratar sobre a filiação em outra legenda e decidir se teria ou não candidato a governador. O encontro ocorreu na cidade de Itabaiana e estavam lá o prefeito Valmir de Francisquinho (PL), a prefeita Emília Corrêa (PL), o deputado federal Thiago de Joaldo (PP), o ex-prefeito Adailton Sousa e o empresário Edvan Amorim (PL).

*** Mais dois ou três políticos participará do encontro e a conversa girou, principalmente, sobre candidatura ao Governo do Estado em 2026 e ficou decidido que a oposição apresentará um nome. O mais cotado ainda é Francisquinho, mas se houver algum impedimento, os nomes de Emília ou Thiago podem ser lançados.

*** Quanto ao partido que a oposição deve se filiar em conjunto foram citados o Republicanos, o PSDB e até mesmo a permanência no Partido Liberal, dependendo de uma conversa com o deputado Rodrigo Valadares (UB). Quanto aos nomes para o Senado, em caso de manter a filiação no Liberal, são cotados o próprio Rodrigo e o ex-prefeito Adailton.

Alessandro é relator

O senador Alessandro Vieira (MDB) recebeu do presidente da CCJ, Otto Alencar, a missão de relatar a chamada PEC da Blindagem no Senado.

*** Alessandro diz que sua posição sobre o tema é pública e o relatório será pela rejeição, demonstrando tecnicamente os enormes prejuízos que essa proposta pode causar aos brasileiros.

Thiago se arrepende

O deputado federal Thiago de Joaldo (PP) usa vídeo nas redes sociais e confessa que “errou ao votar favorável `PEC da Blindagem na Câmara Federal.

*** Thiago fez um pedido público de desculpas de desculpas nesta sexta-feira (19), após as críticas recebidas por votar na PEC. Disse que sua intenção inicial era proteger deputados e senadores de possíveis abusos judiciais.

*** Agora, admitiu, que o texto aprovado “foi além do necessário o ultrapassou os limites aceitáveis”.