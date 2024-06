Professores da rede estadual voltam a paralisar as atividades em Sergipe dias 4, 5 e 6, diz Sintese

Os professores da Rede Estadual de Ensino paralisam suas atividades por três dias começando nesta terça-feira (04) seguindo até a próxima quinta-feira (06) e prometem acampar dentro da Secretaria de Educação, no gabinete do secretário.

De acordo com Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica do Estado de Sergipe (Sintese), a paralisação deve se estender até a próxima quinta-feira. Cerca de 165 mil alunos estão sem aulas.

O SINTESE informou que não recebeu qualquer notificação do judiciário sobre a ilegalidade da paralisação, desta forma a agenda de luta e a paralisação, para os próximos três dias, está confirmada e mantida.

Entre as pautas de reivindicação da categoria está o descongelamento da Gratificação de Tempo Integral, do Triênio e de gratificações fixas reajustáveis; a garantia da recuperação do poder aquisitivo do Magistério Público Estadual, em relação às perdas salariais acumuladas, no período de 2012 até 2024; e melhorias nas condições de trabalho e nas estruturas físicas das escolas; e o retorno dos auxílios internet e tecnológico e realização de concurso público, que não ocorre há 12 anos.

O que diz a Seduc

Em nota, a Seduc diz reforçar o compromisso do Governo do Estado com a educação e com os servidores do magistério e, desde 2023, tem mantido diálogo aberto, transparente e respeitoso com a categoria, amplamente divulgado.

A Seduc diz ainda que “Sergipe paga professores da rede pública estadual acima do piso nacional, que é de R$ 4.580,57, definido pelo Ministério da Educação e da Cultura, de acordo com a Portaria nº 61, de 31 de janeiro de 2024. Em Sergipe, no ano de 2024, professor em início de carreira na rede pública estadual tem salário base R$ 5.634,85 (R$ 4.902,28 + R$ 732,57). Já um professor regular com dois vínculos o salário passou para o total de R$ 11.269,70 (R$ 4.902,28 + R$ 732,57, de cada vínculo). O professor em tempo integral recebe R$ 8.521,00 (R$ 4.902,28 + R$ 732,57 + R$ 2.886,15). A média salarial do professor regular é de R$ 7.260,71 e a média salarial professor em tempo integral é de R$ 9.408,39”.

