Saúde inicia a campanha do Novembro Azul com serviços voltado ao público masculino em Sergipe

Para apoiar a campanha do Novembro Azul, mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), por meio do Centro de Atenção à Saúde de Sergipe (Case) e em parceria com a Fundação Estadual de Saúde (Funesa), deu início nesta terça-feira, 5, às ações voltadas para a saúde do homem. O objetivo é chamar atenção aos cuidados com a saúde da população masculina, com a promoção de consultas com o urologista e clínico geral, além da oferta de testes rápidos de HIV/Aids, sífilis e hepatites B e C.

“Estamos no Case para a abertura da campanha Novembro Azul, voltada a todos os usuários que vêm retirar seus medicamentos. Aproveitamos a primeira semana do mês, que é um período mais movimentado no Case, para atingir um maior número de pacientes. O objetivo é realizar o rastreamento do câncer de próstata e outros cuidados voltados para a saúde masculina. Convidamos todos os homens que necessitam de exames ou consultas a participarem, é essencial para uma boa qualidade de vida”, alertou a responsável técnica pelas Unidades Móveis de Saúde do Homem e da Mulher, Samira Almeida.

O agricultor Gildo Menezes Souza, 42 anos, que reside em Nossa Senhora das Dores, aproveitou a oferta de exames para cuidar da saúde. “Eu venho ao Case todo mês para pegar a medicação da minha filha e, ao perceber as carretas aqui, lembrei que é Novembro Azul. Decidi participar, pois acho a iniciativa muito boa. Ela oferece ao homem, especialmente do interior, a oportunidade de cuidar da saúde. Sabemos que muitos homens relutam em buscar atendimento médico, e essa ação é uma chance para avaliarmos nossa saúde de forma preventiva”, contou.

Para o promotor de vendas Deivisson Santana, 53 anos, a campanha do Novembro Azul faz refletir sobre a importância da saúde masculina, pois muitas vezes os homens não dão a devida atenção a sua saúde – e esse descaso pode ter consequências sérias.

“A cultura do machismo muitas vezes impede os homens de buscarem cuidados médicos, e isso precisa mudar. É crucial que os homens façam exames regularmente. Eu mesmo realizei exames preventivos no ano passado e novamente este ano. É fundamental cuidar da saúde antes que seja tarde demais. Fico na esperança de que mais homens se conscientizem e busquem cuidar de si”, disse ele.

ASN – Foto: Flávia Pacheco/SES