Secretaria da Saúde e o Hospital Universitário de Lagarto realizam um mutirão de procedimentos

A Secretaria de Estado da Saúde (SES), em parceria com o Hospital Universitário de Lagarto (HUL), gerenciado pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, realizou neste sábado (14) um mutirão disponibilizando 152 procedimentos, entre cirurgias e exames. As ações foram destinadas a pacientes regulados pelo Complexo Regulatório do Estado de Sergipe.

Ocorreram no HUL duas cirurgias de colectomia por vídeo, 10 hernioplastias, uma histerectomia e cinco cirurgias de mão. Além disso, 130 pacientes regulados pelo Complexo Regulatório tiveram exames de tomografia, ultrassonografia e radiografia, endoscopia e ecocardiograma realizados neste sábado, e mais quatro procedimentos ambulatoriais.

A iniciativa tem como objetivo restabelecer a saúde de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) com um serviço qualificado. O HUL é uma unidade contratualizada pela SES, que presta diversos serviços à população.

De acordo com o diretor operacional da Saúde da SES, Waltenis Júnior, o Governo do Estado não vem medindo esforços para garantir um serviço otimizado e célere à população sergipana.

“Por meio de investimentos estratégicos, parcerias sólidas e o empenho de nossas equipes, estamos avançando na ampliação do acesso, na redução das filas de espera e na entrega de um atendimento digno e de qualidade à população. Agradeço a todos pelo alinhamento e pelo trabalho conjunto, que são essenciais para o sucesso da iniciativa. Esse é mais um exemplo de que, com dedicação e compromisso, é possível transformar desafios em resultados concretos”, destacou o diretor.

Para o superintendente do Hospital Universitário de Lagarto, Manoel Cerqueira Neto, o mutirão veio como fortalecimento do SUS. “Concluímos esse momento especial com 22 cirurgias eletivas realizadas e vários exames ofertados como tomografia, ultrassonografia, ecocardiografia, entre outros, para que possamos reduzir a fila de espera dos usuários. Agradeço ao apoio da Saúde do Estado, para que essa ação tão importante fosse concretizada em prol dos sergipanos”, pontuou.

Mobilização nacional

A ação “Dia E” faz parte da mobilização nacional “Ebserh em Ação” dos 44 hospitais universitários federais, com o objetivo de reduzir a fila de espera dos usuários do SUS pelos procedimentos, bem como a ampliação do acesso a serviços importantes para a população.

Uma das beneficiadas foi a jovem Vitória Matias, de 26 anos. “Realizei o exame de ultrassom de abdômen de que precisava e acho que ações como essa são bem-vindas, pois agilizam o processo de recuperação de nossa saúde”, contou.

Foto: Hospital Universitário de Lagarto