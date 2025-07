Secretaria da Saúde abre credenciamento para 20 leitos de UTI pediátricos durante a sazonalidade

Em razão do aumento na demanda por leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI), devido ao período de sazonalidade das Síndromes Respiratórias Agudas Graves, que afeta principalmente crianças, a Secretaria de Estado da Saúde (SES), abriu um edital de credenciamento para a contratação de mais 20 leitos de UTIs pediátricos.

A rede passará a contar com 50 unidades dedicadas ao atendimento intensivo infantil e mais seis leitos de alta complexidade no Hospital de Urgências de Sergipe Governador João Alves Filho (Huse).

Em 2023, o estado contava apenas com 10 leitos de UTI pediátrico, em 2024, passou para 30 leitos. Com o credenciamento, a rede pediátrica disponibilizará 50 leitos para tratamento intensivo, o que representa um aumento de 400%.

O secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, ressalta que a Secretaria vem seguindo rigorosamente o Plano de Ação da Sazonalidade para garantir o aumento dos leitos de forma planejada. “Estamos monitorando o cenário com atenção e agindo rapidamente. Conforme previsto no Plano, diante do crescimento da demanda, iniciamos o credenciamento de novos leitos para fortalecer a assistência. Nosso compromisso é garantir que todas as crianças tenham acesso ao cuidado”, frisa.

Ampliação no atendimento

De acordo com o superintendente do Huse, Roberto Gurgel, o hospital ampliou sua capacidade de atendimento com a entrega de leitos destinados a pacientes pediátricos que necessitam de ventilação mecânica ou cuidados intensivos. “Estamos criando, também, um novo espaço voltado à ala amarela, para casos intermediários. Essa reorganização é fundamental para garantirmos um acolhimento mais eficiente e qualificado às nossas crianças”, destaca.

Segundo a pediatra do Huse, Christianne Barreto, nesse período, se observa um aumento significativo no número de pacientes em estado grave. “A expansão da capacidade de leitos é fundamental para aliviar a pressão sobre a rede de assistência, especialmente no atendimento ao paciente crítico”, enfatiza.

Vacinação

A SES reforça que a prevenção é essencial e ocorre por meio da vacinação, a forma mais eficaz de proteger as crianças contra as complicações das síndromes respiratórias. A adesão à vacinação contra a influenza permanece baixa, com apenas 40%, quando a meta é atingir 90%. Pais e responsáveis devem manter a caderneta vacinal em dia para que as crianças não tenham complicações. Os imunizantes estão disponíveis em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de forma gratuita.

Foto: Flávia Pacheco