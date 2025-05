Secretaria da Saúde amplia a vacinação contra a hepatite A para usuários da Profilaxia Pré- Exposição

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) ampliou a vacinação contra a hepatite A para o público-alvo que faz uso da Profilaxia Pré-Exposição ao HIV (PrEP), um dos métodos de prevenção contra o vírus do HIV, causador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (Aids), com uso de medicamentos por pessoas que estão em risco de contágio.

A hepatite A é uma doença infecciosa, causada pelo vírus A HAV, que afeta o fígado e, na maioria das vezes, se inicia silenciosamente, sem apresentar sintomas iniciais. A transmissão está ligada à falta de saneamento básico, como a ausência de esgoto adequado e pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Outra forma de propagação do A HAV da hepatite, é por meio da relação sexual anal-oral.

O gerente do Programa IST/Aids da SES, Almir Santana, explicou que a vacinação contra o vírus da hepatite A é fundamental para os usuários da PrEP, tendo em vista que este grupo pode ser mais suscetível à doença. “As pessoas que fazem uso da PrEP para prevenção contra o HIV, se expõem ao risco de doenças sexualmente transmissíveis (ISTs). Por isso, o Ministério da Saúde incluiu a vacina da hepatite A para este público, já que ela é transmitida principalmente na relação anal-oral”, destacou o médico.

Os sintomas mais frequentes da doença, quando apresentados, podem incluir fadiga, febre, dor abdominal, presença de pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras. Para prevenir a hepatite A é necessário tomar algumas medidas de cuidados ligadas ao saneamento básico, como tratamento adequado de água, lavar e cozinhar bem os alimentos e adquirir o hábito de sempre higienizar as mãos. Fazer o uso de imunizantes, como vacina e de preservativos durante o ato sexual, além da higienização da genitália e da região anal também são cuidados necessários para evitar a propagação da doença.

Vacinação

O imunizante contra a hepatite A é ofertado no Centro de Referência para Imunobiológicos Especiais (Crie). De acordo com a gerente de Imunização da SES, Ilani Paulina, o esquema vacinal consiste na administração de duas doses, sendo disponibilizada apenas para usuários da PrEP. “A vacinação é necessária para os usuários que utilizam a PrEP. Quem já tomou duas doses do imunizante contra a hepatite A, não precisa se vacinar. Quem tomou apenas uma dose, precisa concluir o esquema vacinal com mais uma dose”, reforçou.

Para se vacinar é necessário apresentar um comprovante do uso da PrEP, como prescrição médica da PrEP ou o medicamento em uso, juntamente com o documento de identificação oficial, com foto.

