Secretaria da Saúde de SE divulga plano de ação para sazonalidade de doenças respiratórias em crianças

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) realizou nesta segunda-feira, 31, uma coletiva de imprensa para apresentar o plano de ação para sazonalidade das doenças respiratórias em crianças em Sergipe. O plano envolve o fortalecimento da rede pediátrica por meio da ampliação de leitos, reestruturação das escalas de profissionais da saúde e a contratação de unidades de saúde para atendimento infantil neste período, além de outras medidas para reforçar a vigilância epidemiológica.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cláudio Mitidieri, o plano de ação é uma estratégia de prevenção, visto que o período é de maior incidência do número de casos das síndromes respiratórias. “O Governo do Estado está sendo precavido para que, no eventual aumento semelhante ao ano passado, estejamos preparados para enfrentar o período sazonal. Por isso, também reforçamos a importância da vacinação como forma de proteção, para que o vírus não se manifeste de maneira grave nas crianças”, salientou o secretário.

A vigilância em saúde vem realizando o monitoramento do cenário epidemiológico das síndromes respiratórias e a notificação compulsória; assim como a capacitação de equipes para vigilância ativa e intensificação das ações de vigilância laboratorial dos vírus respiratórios. Já a Campanha de Reforço da Vacinação contra Influenza será iniciada no dia 7 de abril, realizada pelos municípios nas Unidades Básicas de Saúde. Enquanto o ‘Dia D’ está previsto para 10 de maio de 2025.

“O Estado começará a distribuição da vacina contra a influenza a partir desta terça-feira, 1º de abril. Após isso, os municípios podem começar a estruturação da vacinação, pois, quanto mais cedo vacinar, menor será o impacto dos casos durante a sazonalidade. Além disso, temos a circulação do vírus da Covid-19, então orientamos que atualizem a caderneta vacinal na unidade básica de saúde mais próxima de sua residência”, orientou o diretor de Vigilância em Saúde da SES, Marco Aurélio Góes.

A presidente da Sociedade Sergipana de Pediatria, Ana Jovina Barreto, ressaltou que o plano de enfrentamento é uma ação importante na redução dessa mortalidade. “É fundamental a ampliação de leitos qualificados e esperamos também que os municípios façam a sua parte e estruturem sua rede para que a unidade hospitalar faça o atendimento somente de crianças com maior gravidade que os casos leves, podem ser atendidos nas UBS”, disse.

Ampliação de leitos

Dentre as estratégias para suprir a demanda sazonal está a ampliação de leitos. Além dos 301 leitos fixos distribuídos na rede pediátrica, foram implantados mais 74 leitos que estarão à disposição da população que necessita do tratamento pediátrico, o que corresponde a um total de 375 leitos na rede.

No início de 2023, o Estado contava apenas com 132 leitos fixos. Em dois anos e três meses da atual gestão, houve o aumento entre leitos fixos e leitos reversíveis de mais de 180%, o que representa 375 leitos. O mesmo ocorreu com os leitos de Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica (Utip), quando a gestão, em 2023, assumiu com dez leitos de Utip e, atualmente, conta com 33 leitos, uma ampliação de 230%.

No que se refere ao atendimento de casos leves às crianças, a SES preparou o ‘Espaço de Apoio à Saúde Infantil’, no Hospital da Criança Dr. José Machado de Souza. O local estará disponível no dia 1º de abril e dará suporte ao atendimento da unidade de saúde durante o período de sazonalidade pediátrica. O espaço dispõe de dois consultórios para atendimento de crianças com sintomas leves das síndromes gripais e poltronas que servirão de apoio para aplicação de medicações rápidas, deixando a estrutura do Hospital da Criança exclusivamente para atender as demandas de doenças respiratórias com classificação de urgência.

Teleorientação

Como meio de suporte pediátrico remoto, será implantada uma plataforma de telessaúde, realizada por meio da SES e Fundação Estadual de Saúde (Funesa). O acesso ao aplicativo ocorre pelo site da Secretaria de Estado da Saúde, e é necessário cadastrar-se para ter acesso a orientação com o enfermeiro. A ferramenta estará disponível a partir de 1º de abril, das 7h30 às 22h, e vai permitir que o paciente tenha acesso a profissionais treinados que irão orientar o usuário do Sistema Único de Saúde, conforme os sintomas relatados.

Em caso de dúvidas de acesso, o site explica o passo a passo por meio da página da teleorientação, disponível aqui.

Vacinação

A distribuição da vacina contra a influenza será iniciada a partir desta terça-feira, 1º de abril. O imunizante é trivalente e passa a fazer parte do Calendário Nacional de Vacinação para crianças a partir de 6 meses a menores de 6 anos de idade (5 anos, 11 meses e 29 dias), idosos com 60 anos e mais e gestantes.

O secretário do Conselho de Secretários Municipais de Saúde de Sergipe (Cosems), Salviano Mariz, pontuou que é indispensável que os municípios tomem a iniciativa de vacinação. “A vacina é um instrumento primordial para evitar o internamento das crianças na rede hospitalar. Por isso, orientamos aos gestores dos municípios que reforcem suas estratégias para atingir a meta da cobertura vacinal que consequentemente irá reduzir o número de internamentos”, explicou.

Foto: Valter Sobrinho