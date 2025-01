Segunda fase da matrícula online da rede estadual de ensino inicia nesta quarta-feira, no estado de Sergipe

A segunda fase da Matrícula Online da rede estadual de ensino, destinada à transferência entre escolas da rede, começa nesta quarta-feira, 15, e prossegue até o dia 17 de janeiro. O processo é totalmente gratuito e realizado pelo Portal da Matrícula Online. Durante essa etapa, os interessados poderão verificar as escolas disponíveis, os níveis e modalidades de ensino oferecidos, além do número de vagas disponíveis e solicitar a transferência de escola.

Para confirmar a matrícula, será necessário entregar a documentação diretamente na escola até o primeiro dia de aula, independentemente da fase. Entre os documentos exigidos estão o comprovante de matrícula online, certidão de nascimento, documento de identidade, CPF, guia de transferência ou declaração, comprovante de residência (quando houver), além de termos de responsabilidade e autorização que serão fornecidos no momento da efetivação. Estudantes da Educação Especial devem apresentar relatório médico e avaliação biopsicossocial, quando possível, e crianças de até seis anos devem levar o cartão de vacinação atualizado e duas fotos 3×4.

Quem encontrar dificuldade de acesso à internet para acessar o Portal da Matrícula poderá utilizar os laboratórios de informática das escolas estaduais, que estarão disponíveis à comunidade em horário de funcionamento. Além disso, a Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) oferece suporte por meio do telefone 0800 285 5321 e do atendimento online no portal, ambos funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h.

A diretora da Escola Estadual Ministro Geraldo Barreto Sobral, Rejane Rabelo, destaca o sucesso da primeira fase e a preparação da unidade para auxiliar as famílias na nova etapa. “Depois da reforma, nossa escola ganhou maior visibilidade e tem sido muito procurada pela comunidade. Estamos com boas expectativas para esta segunda fase”, ressaltou.

A coordenadora Núcleo Gestor de Matrícula Online da Seduc, Jaqueline Andrade, lembra que a matrícula da rede pública estadual permanece aberta ao longo de todo o ano letivo, de acordo com a quantidade de vagas nas unidades escolares. A gestora ainda ressalta que a novidade deste ano foi a inclusão do CPF na documentação referente à matrícula 2025 e que permanecerá a exigência durante a segunda e terceira fases.

“O estudante transferido da rede estadual que desejar a transferência para outra instituição educacional da rede deverá confirmar sua matrícula na escola, até o prazo estabelecido no comprovante da matrícula online”, completa.

A terceira fase da matrícula 2025 será a matrícula dos alunos candidatos à rede e acontecerá de 22 a 24 de janeiro. O início do ano letivo da rede estadual de ensino será no dia 6 de fevereiro.

O processo de matrícula na rede pública estadual foi iniciado no dia 8 de janeiro e prossegue até o dia 24 de janeiro, em três fases distintas. No dia de lançamento da matrícula, o governo de Sergipe anunciou o Programa Barriguinha Cheia, destinado aos estudantes do ensino fundamental, que terão um acolhimento nutricional ao chegar na escola.

Foto: Arquivo Seduc/Maria Odília