Segundo semestre letivo leva mais de 160 mil alunos às salas de aula da rede pública estadual de ensino

Os alunos matriculados na rede pública estadual de ensino de Sergipe tiveram um dia especial de encontros, reencontros, acolhimento e palavras de entusiasmo, com o início do segundo semestre letivo nesta segunda-feira, 22. Mais de 160 mil alunos das turmas de ensino fundamental, médio, educação de jovens e adultos (EJA) e do programa Pré-Universitário retornaram às salas de aula das 319 unidades escolares estaduais.

No Centro de Excelência João Costa, em Aracaju, a cada chegada, houve um abraço caloroso e palavras de incentivo verbalizadas pelos alunos protagonistas da escola, que formaram um corredor festivo na entrada do centro de excelência. Antes de seguirem para as salas, os alunos tiveram momentos com músicas e ouviram os coordenadores darem as boas-vindas juntamente com o secretário de Estado da Educação, Zezinho Sobral, que cumpriu agenda de visitas às escolas da rede.

“É um momento lúdico, de encontro, e todos os alunos da rede são acolhidos da melhor maneira, para que eles foquem nos estudos no segundo semestre. Vem aí o Enem, e a gente quer que a boa aprovação se repita. A gente acredita na juventude, nos professores que passam todo os seus conhecimentos para que os estudantes possam ter um futuro promissor”, disse Zezinho Sobral.

A aluna Beatriz Marinho, do segundo ano do ensino médio, conduziu uma dinâmica de integração juntamente com os 13 jovens protagonistas da escola. “É um novo ciclo que se inicia, apesar de ser o segundo semestre. Acolhemos os novos alunos que entraram agora na escola e queremos que eles estejam preparados para a jornada de estudos”, avalia.

Foi o que aconteceu com o aluno Gladston Alves, que estudava no Colégio Estadual Prof. Arício Fortes e decidiu mudar para o João Costa devido à grade de esportes. “Quero seguir o basquete, e aqui tem essa modalidade”, disse.

No Centro de Excelência Gonçalo Rollemberg Leite, a diretora Lilian Teixeira recebeu os estudantes com cartazes e músicas, juntamente com os jovens protagonistas. No Colégio Estadual Tobias Barreto, os alunos chegavam e iam sendo conduzidos por turmas para o auditório, a fim de que participassem de momentos de integração. “Todos os anos a gente prepara uma acolhida no primeiro dia de aula, justamente para mostrar que escola é integração, união e ambiente de aprendizado”, afirmou.

ASN – Foto: Maria Odília