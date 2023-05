Sergipe amplia vacinação contra Influenza. Qualquer pessoa a partir dos seis meses pode ser imunizada

Com o objetivo de diminuir o número de casos decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza, a Secretaria de Estado da Saúde (SES) ampliou a vacinação para toda a população não vacinada a partir de 6 meses de idade, nesta segunda-feira (15). A Campanha Nacional de Vacinação incorpora a estratégia do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que segue até 31 de maio.

Até o momento, foram disponibilizadas 547 mil doses da vacina contra a Influenza para os 75 municípios sergipanos. A SES reforça a importância de que todos compareçam a uma Unidade Básica de Saúde (UBS) para serem vacinados.

Apesar do alerta da Saúde e do alto número de pessoas infectadas pelo vírus da gripe, principalmente crianças, ainda há uma baixa cobertura vacinal. A imunização contribui na redução dos atendimentos ambulatoriais e internações durante o período de outono e inverno.

Os esforços devem ser continuados para vacinar os principais grupos de risco como: gestantes, puérperas, adultos com mais de 60 anos, crianças com menos de cinco anos e indivíduos com comorbidades ou condições clínicas especiais, especialmente cardiorrespiratórias, obesidade, diabetes, imunossupressão. (SES)